Hackeo histórico a Binance: investigan un robo de US$6300 millones y frenaron los retiros

El episodio comenzó el jueves 29 de octubre y sacudió al mercado de activos digitales. Cómo habrían entrado a los sistemas de Binance.

Binance estimó en US$6300 millones el impacto del ataque y suspendió los retiros mientras revisa sus sistemas (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

Un hackeo contra Binance dejó bajo investigación operaciones por unos US$6300 millones y obligó a frenar los retiros de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. La compañía aseguró que cubrirá todas las pérdidas con recursos propios y de su fondo de protección.

Los depósitos funcionan con normalidad, según la última actualización del servicio, pero las extracciones siguen suspendidas. La empresa prevé empezar a reanudarlas en unas 48 horas , una estimación sujeta al avance de los controles y de las mejoras de seguridad.

El episodio comenzó el jueves 29 de octubre y sacudió al mercado de activos digitales. Para el viernes, la investigación ya no se concentraba únicamente en la computadora de un empleado: Binance reconoció que había detectado otros puntos de acceso.

Cómo habrían entrado a los sistemas de Binance

La primera hipótesis apuntó a la computadora portátil de un ingeniero del área de Desarrollo y Operaciones, conocida como DevOps. Desde ese equipo, los atacantes habrían conseguido ingresar a un servicio interno y enviar órdenes de retiro sin autorización.

La empresa prometió cubrir las pérdidas con recursos del fondo SAFU y fondos propios, mientras avanza el rastreo del dinero (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

Con el avance del análisis, la compañía describió una intrusión más compleja, ejecutada en varias etapas. Aclaró que los movimientos no podían concretarse desde una sola máquina ni con los permisos de un ingeniero mediante un único clic, por lo que evitó responsabilizar a una persona.

Binance indicó que no encontró evidencias de una filtración de las llaves privadas de sus billeteras. Por su parte, la firma de análisis TRM Labs rastreó transferencias en diez redes y calculó que la mayor parte del dinero se movió en unos 20 minutos.

Según TRM, la preparación comenzó al menos 36 horas antes del robo, con pruebas sobre otras billeteras y movimientos destinados a organizar la ejecución del ataque.

Qué pasará con los fondos y los retiros

Para afrontar las pérdidas, la plataforma recurrirá al fondo SAFU, creado para proteger a sus usuarios ante emergencias, y a recursos corporativos. La promesa de cobertura no vino acompañada de un desglose que permita saber cuánto de los activos afectados correspondía a clientes.

En paralelo, Binance informó que sus socios consiguieron congelar alrededor de US$3000 millones. Ese bloqueo busca impedir nuevos movimientos del dinero rastreado, aunque no equivale a que todo ese monto ya esté recuperado.

La reapertura de los retiros sigue pendiente de los trabajos sobre el servicio y las direcciones asociadas. El plazo anunciado de 48 horas es una previsión: todavía falta la confirmación del momento exacto en que volverán a funcionar.

Las sospechas sobre los responsables y la caída del bitcoin

TRM Labs atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo vinculado con Corea del Norte, a partir de su investigación de los movimientos y otras fuentes de inteligencia. Se trata de la evaluación de esa firma; Binance no identificó públicamente a los responsables.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance, aseguró que los fondos de los usuarios están protegidos tras el ataque (Foto: Reuters / Tyrone Siu)

El impacto se reflejó en las cotizaciones. A las 22.30 del jueves, hora argentina, bitcoin rondaba los US$77.600, con una baja del 3,92% en 24 horas y su menor valor desde septiembre.

Por su magnitud, TRM describió el episodio como el mayor robo de criptomonedas registrado: su cálculo supera en unas cuatro veces los US$1500 millones sustraídos a Bybit en febrero de 2025.