Consultó su cuenta bancaria y descubrió que le habían robado casi $2 millones.

Policía de Neuquén realizó un allanamiento en el marco de una investigación por el uso no autorizado de una tarjeta de débito, mediante la cual se habrían efectuado las extracciones de dinero.

Un hombre fue detenido el miércoles tras un allanamiento en el barrio Villa María de Neuquén capital , en el marco de una causa que investiga el uso no autorizado de una tarjeta de débito con la que se concretaron extracciones por un monto superior al millón y medio de pesos.

Fuentes policiales informaron que la causa se puso en marcha tras la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría Primera , al percatarse de una serie de movimientos de dinero en su cuenta bancaria que nunca había efectuado ni autorizado.

A partir de la presentación, personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones -dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén - inició un trabajo de inteligencia que incluyó informes bancarios, entrecruces de datos, entrevistas a testigos y tareas de campo.

De esta manera, las evidencias recolectadas permitieron a los investigadores identificar la vivienda del sospechoso y requerir la correspondiente orden judicial para un allanamiento.

Durante el operativo, llevado a cabo con la autorización de la Justicia y en coordinación con la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, los efectivos identificaron a dos personas mayores de edad y demoraron al principal sospechoso.

Además, se secuestró indumentaria que habría sido utilizada al momento de efectuar las maniobras fraudulentas y que resulta de vital interés para el avance de la causa.

Le robaron la billetera, usaron sus tarjetas y cayeron tras un allanamiento

Un trabajador neuquino sufrió el robo de su billetera en su lugar de trabajo a principios de octubre y, a las pocas horas, empezó a recibir los temidos avisos en su celular: alguien estaba haciendo compras con sus tarjetas de crédito.

Al darse cuenta de la maniobra, el damnificado no perdió tiempo y dio aviso de inmediato a la Policía. Con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los efectivos de la División Robos y Hurtos, perteneciente a la Dirección Delitos Neuquén, se pusieron a trabajar de lleno para seguir la pista de los sospechosos y rastrear el uso de las tarjetas.

La investigación avanzó a paso firme y sin demoras. En menos de 24 horas desde la denuncia, los agentes lograron identificar a los presuntos autores de la maniobra: un joven de 24 años y una mujer de 26, quienes habrían participado tanto del hurto de la billetera como del uso de los plásticos en los comercios.

Con los datos reunidos, la Justicia otorgó una orden de allanamiento que permitió realizar un procedimiento efectivo. En el lugar, la Policía logró recuperar la billetera, la documentación personal de la víctima y varias de las tarjetas de crédito que le habían sacado.

El vecino afectado pudo recuperar sus pertenencias y la pareja quedó formalmente vinculada a la causa judicial.

Denunció que perdió su tarjeta y le gastaron más de $800 mil pesos

En otro caso similar, también ocurrido en octubre de este año, la denuncia por el extravío de una tarjeta terminó en un allanamiento y aprehensión de un joven en Centenario. Días atrás, un hombre detectó movimientos bancarios no autorizados por más de 800 mil pesos lo que derivó a una investigación.

Frente a este episodio, personal del Departamento Delitos Económicos, a través de la División Estafas y Otras Defraudaciones, llevó adelante un allanamiento en la ciudad que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años y el secuestro de varios elementos de interés para una investigación por presunta estafa bancaria.

Las operaciones comerciales investigadas alcanzaban un monto aproximado de 887.700 pesos e incluyen transacciones en diversos comercios y un casino de la región.

Para dar con el sospechoso, se realizó un relevamiento de registros fílmicos y de información en diversas entidades comerciales y bancarias, lo que arrojó resultados positivos.