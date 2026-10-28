El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado semi sumergido: quiénes son los cinco detenidos y de qué los acusan

La policía habría llegado hasta el lugar donde estaba el cuerpo porque el hermano de uno de los imputados se "quebró".

Todos los detenidos se encuentran -por decisión de la Justicia - con prisión preventiva.

Gran conmoción se vive este miércoles en Corrientes, al confirmarse el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy , la docente rural que llevaba 21 días desaparecida. El caso es investigado como un presunto femicidio y hay cinco detenidos.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue hallada en una zona de difícil acceso, semi sumergido e n un viejo potrero y a pocos metros del cadáver, la la policía también encontró un bolso.

Por el momento y a pocas horas del hallazgo del cuerpo de Nancy, en el caso están siendo investigados Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezequiel Bordón.

Todos se encuentran -por decisión de la Justicia - con prisión preventiva hasta el inicio del juicio, reveló el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

La policía llegó hasta "la zona cero" cuando Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa, se habría "quebrado" y aportó referencia geográfica que permitió el hallazgo durante un operativo de rastrillaje, indicaron desde La Nación. Hasta el momento, él no se encuentra detenido y fue llamado dos veces a prestar declaración.

La docente tuvo el último contacto a través de mensajes de celular hace 20 días, tras haber salido rumbo a la escuela rural.

Quiénes son los cinco detenidos por la desaparición y muerte de Nancy Godoy

La fiscalía dictó la prisión preventiva para los cinco sospechosos, que son personas del entorno de la estancia donde trabajaba y la principal hipótesis es que fue víctima de un femicidio.

Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, fue imputado como presunto autor del femicidio y señalado como principal sospechoso. El trabajador rural pernoctaba en un puesto tapera cercano al colegio y allí se encontró ropa quemada.

También están involucrados los peones rurales Felipe Sandoval, a quien le impusieron la misma acusación que a Zarza y Ernesto Bordón, quien fue el primer detenido que tuvo la causa y quedó detenido por falso testimonio, ya que para los investigadores cambió tres veces su declaración.

Rosa Leguizamón es otra de las detenidas. Es quien se encargaba de trasladar a la maestra a caballo a través de la estancia hasta la escuela. Su pareja, Nahuel Rojas, también fue detenido e imputado bajo la acusación de encubrimiento.

Leguizamón declaró que vio a Nancy fue el 9 de octubre, pero la investigación tiene acreditado el último contacto de la víctima el 7 de octubre a las 20.45.

Las dudas alrededor de la mujer aparecieron tras las contradicciones en sus declaraciones y, según la investigación le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

La detuvieron el 18 de octubre y en su casa le secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que se creen pertenecen a la docente. Le imputan además ser la coautora del homicidio simple, pero al ser mujer no le aplican el agravante del femicidio, y está con preventiva sin plazo.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y según contaron sus familiares, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

Para los investigadores, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual. Para saber si existió esta posibilidad, el cuerpo deberá ser sometido a una autopsia y determinar las circunstancias del ataque.