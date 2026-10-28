Mató de cinco puñaladas a la madre de sus hijos: las denuncias y amenazas previas

El ataque ocurrió en la vivienda de la hermana de la víctima y el acusado se dio a la fuga. Qué se sabe hasta el momento del brutal femicidio.

Un brutal asesinato se registró en las últimas horas, donde una mujer de 33 años y madre de tres hijos murió a causa de las puñaladas que le provocó su pareja, quien logró darse a la fuga tras el ataque. El caso se investiga como femicidio y buscan intensamente al agresor.

La víctima fue identificada como María Eugenia Vanina Galván . El crimen ocurrió el martes cerca de las 13.40 horas, en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje, en el barrio Fátima de la ciudad de Clodomira, en Santiago del Estero.

Allí está ubicada la casa de su hermana, donde María Eugenia vivía hace poco tiempo luego de que su pareja y principal sospechoso del crimen, Julio Emilio Tejeda , la echara de la vivienda que compartían.

Según publicó el diario El Liberal, la mujer recibió cinco puñaladas. Rápidamente la hermana de la víctima llamó a Emergencias y arribó al lugar personal policial y sanitario, quienes constataron su fallecimiento.

La víctima del brutal femicidio fue identificada como María Eugenia Vanina Galván.

Los primeros datos de la investigación indican que el agresor habría utilizado un cuchillo para asesinarla, y luego escapó en una moto Honda Wave 110 negra.

Una denuncia previa y amenazas a través de WhatsApp

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la pareja habría discutido horas previas al asesinato. Los fiscales Ignacio Guzmán y Pedro Ibáñez también analizan capturas de pantalla de presuntos mensajes y publicaciones que Tejeda habría compartido en WhatsApp.

A las 12.53 del martes, la tragedia quedó latente en un estado de WhatsApp de Julio Emilio Tejeda, su pareja. "Roy te estoy buscando a vos y la traidora de mi mujer. Soy Julio Tejeda", escribió.

Todo indica que aprimera hora de la jornada, Galván se fue de la casa y se presentó en la Seccional 16. Habría informado que deseaba hacer una exposición, donde explicitó que dejaba su casa y pasaría en busca de su ropa. Horas después ocurrió el brutal ataque.

Medios locales revelaron que el femicida habría encontrado conversaciones de su pareja, con un vecino identificado como "Roy". Vecinos de la pareja revelaron en diálogo con el medio local Nuevo Diario que la mujer habría realizado denuncias previas contra su pareja y reacción al recibir una notificación judicial.

La Policía desplegó un operativo para localizarlo y concentró parte de la búsqueda en la zona de Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haberlo visto. El hombre tiene amputado el brazo derecho, una característica que podría facilitar su identificación.

El fiscal Ibáñez pidió el traslado del cuerpo a la morgue para realizar las pericias correspondientes, que permitirán profundizar los estudios y aportar información relevante para la investigación. La herida mortal se la provocó a la altura del hígado.

Además de establecer el recorrido posterior a la agresión, la fiscalía deberá reunir testimonios, pericias y otros elementos para determinar si existieron episodios de violencia previos y cuál fue el contexto inmediato del homicidio.

La causa está a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, con intervención del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que continúa con las tareas para dar con el paradero del acusado y establecer las circunstancias del femicidio.

El caso se convirtió en el segundo femicidio registrado en octubre y elevó a 11 los casos contabilizados en Santiago del Estero durante 2026.