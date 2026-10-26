Investigan el brutal crimen de Tatiana Fernández, una trabajadora sexual que sería otra víctima del femicida serial

El presunto agresor fue detenido y confirmaron que ya tenía pasajes para escapar al norte del país. La sospecha de dos femicidios en menos de una semana.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una de sus amigas se mostró preocupada porque no respondía los mensajes.

Un brutal femicidio se registró este domingo por la mañana en el barrio porteño de Retiro , donde una joven encontró a su amiga muerta en la cama de un departamento. La víctima, de 27 años, era trabajadora sexual y habría tenido un encuentro con un hombre, principal sospechoso del crimen. Que además está sospechado de haber asesinado a otra joven de la misma edad y en circunstancias similares.

La mujer fue identificada como Tatiana Micaela Fernández . El hallazgo de su cuerpo sin vida se produjo luego de que una de sus amigas, quien trabajaba con ella, se mostró preocupada porque no respondía los mensajes y logró ingresar al departamento de la calle Libertad al 1200 con la ayuda de un cerrajero.

Cuando entraron, se toparon con una escalofriante escena. El cuerpo de la joven se encontraba al costado de la cama, cubierta con una sábana. Según informó la policía en el parte oficial, no presentaba signos de violencia física , manchas de sangre ni desorden en la habitación, como tampoco puertas forzadas.

La amiga reveló que la joven había quedado en encontrarse con un cliente, de quien dijo el nombre; fue así que la policía logró llegar a la detención de Renato Iván Tabella, de 28 años.

Daniela Villalba fue encontrada sin vida el miércoles 21 en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico.

El hecho tuvo un giro inesperado al conocerse que el acusado también era buscado por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba, ocurrido hace menos de una semana.

El dato clave de la cita con "Iván"

De acuerdo a la investigación y datos que brindó la amiga de la víctima, Tatiana había pactado una cita la noche anterior con un hombre identificado como “Iván”, a quien conoció a través de una aplicación.

Fue ella quien también aportó el teléfono del sospechoso, gracias a un registro que impactó en su propio teléfono, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El fiscal Matías Di Lello consideró al caso un femicidio - por sus características- por lo que ordenó un seguimiento de cámaras, un cruce de antenas de teléfonos y requirió un allanamiento. La sospecha con respecto al vínculo con el asesinato de Villalba, dada la característica del celular, fue inmediata.

El femicida tenía pasajes para continuar su fuga

Rápidamente se pidió un allanamiento en el Hotel Centro 1555, donde lograron localizar a Tabella. En el marco de la investigación de ambos femicidios, se determinó que el acusado ya tenía pasajes para viajar rumbo a Salta.

Quinteros sostuvo que existía el riesgo de que continuara su fuga y afirmó: "Estoy convencido de que hemos salvado a muchas otras mujeres, su raid delictivo iba a continuar". El funcionario calificó el caso como el de un “femicida serial”.

El femicidio de Daniela Villaba en Córdoba

Días atrás se conoció el femicidio de Daniela, de 27 años, en el barrio Cofico de Córdoba. La víctima fue encontrada en la habitación de su departamento con heridas punzocortantes en el cuello y brazos.

La desaparición de Villalba, quien ejercía el trabajo sexual, comenzó a generar gran preocupación el lunes por la noche, cuando sus allegados no volvieron a tener novedades de ella. Dos días después, una amiga se contactó con la Policía y finalmente hallaron el cuerpo en el dormitorio de su departamento.

La investigación dio un giro cuando las cámaras de seguridad lograron identificar a un sospechoso: un hombre alto de gorra y el pelo "un poco largo", según consignó El Doce TV. El femicida era Tabella, quien luego se dio a la fuga a Buenos Aires.