El triunfo de Lula Da Silva en las elecciones de Brasil complica a los mercados en Argentina

Un día después de la reelección presidencial, los activos argentinos se desploman. Hay temor a un efecto contagio en un contexto donde el gobierno no tiene asegurado el triunfo de 2027.

El triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil pone en alerta a los mercados argentinos.

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, donde se confirmó el cuarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, va a tener impacto, por lo menos en el inicio, sobre los activos argentinos derivado de lo que podría ser una ola de simpatía para con la izquierda regional. El riesgo país subió a 745 puntos en el inicio del lunes.

Los analistas considera que el triunfo de Lula frente a Flavio Bolsonaro en el balotaje este domingo es una noticia negativa para los mercados de capitales. De hecho, acciones de bancos argentinos que cotizan en Estados Unidos mostraron caídas de mas del 10% en la primera rueda tras la jornada electoral.

La sola idea de que el gobierno de Javier Mile i no tiene en este momento asegurado un triunfo en las elecciones de octubre 2027 , según indican todas las encuestas, genera mayor desconfianza contra la Argentina en este contexto. Eso genera una aversión al riesgo lo que provoca una caída del precio de los bonos.

Entre las principales bajas que se registran, YPF retrocedió hasta 5,87%, seguida por Grupo Financiero Galicia (GGAL), que perdió hasta 5,57%, Banco Macro (-4,72%) y Pampa Energía (-4,40%).

Por su parte, Mercado Libre se desplomó hasta 8,37%. Si bien se trata de una compañía de origen argentino, Brasil representa uno de sus principales mercados, por lo que su cotización mantiene una elevada exposición a la evolución de la economía brasileña.

En tanto, los bonos soberanos en dólares cedieron hasta 0,93% encabezado por el Global 2046 y 2038, en tanto le sigue la caída del de GD35 y el GD41 con una baja de -0,73%. Los bonares también ceden hasta 0,5%.

Uno de los brokers más importantes del mercado local, Alfredo Romano dijo que es: "Un llamado de atención enorme para el Gobierno Nacional. Tomen medidas y no se jacten que la gente los va a apoyar indefinidamente. Entregarle superávit gemelos a la izquierda seria uno de los errores mas grandes de nuestra historia reciente. La inflación no bajo al ritmo que esperaban. El crecimiento no se esta dando al ritmo que esperaban. Ambos son determinantes para ganar las elecciones en el 2027".

El canal comercial

El gobierno de Lula tiene que encarar una corrección fiscal muy importante, ya que según indican diferentes informes económicos presenta un nivel récord de déficit fiscal del orden del 8% del PBI.

La receta tradicional implicaría un ajuste del gasto y una devaluación de la moneda, lo que podría generar excedentes exportables. Es decir que por ese lado, el triunfo de Lula podría afectar a las corrientes de comercio bilateral.

Según los datos oficiales reportados por la Secretaría de Comercio Exterior - SECEX / Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, para septiembre de 2026, el intercambio bilateral registró los siguientes números.