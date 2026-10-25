Urgente pedido de pobladores rurales tras el temporal: "Se arman cañadones y no hay caminos"

Pobladores rurales de Piedra del Águila recibieron asistencia luego de que el temporal de lluvias destrozara los caminos. Las autoridades solicitan maquinaria para acceder a zonas inaccesibles.

Este sábado por la tarde se realizó un amplio operativo de emergencia para asistir a pobladores de la zona rural de Carran Curá y Mallín Largo, tras el fuerte temporal de lluvias que azotó la zona. La ventana de buen clima ayudó a llegar a lugares inaccesibles.

Del operativo participó personal de Bomberos Voluntarios Central 13, Defensa Civil, Policía, Personal de Salud e incluso un poblador que se sumó a despejar el camino. Las tareas de asistencia fueron coordinadas junto al Comité de Emergencia de Piedra del Águila .

Según reveló a LM Neuquén María Elena Ibarra, jefa del cuerpo activo de Bomberos de Piedra del Águila, "alrededor de 15 puestos pudieron recorrerse , pero hay más familias que no fueron asistidas todavía".

Luego de las lluvias que afectaron a la región y las condiciones meteorológicas inestables, se logró realizar una recorrida por la zona y brindaron asistencia a los pobladores atendiendo las necesidades que se presentaron.

Ibarra indicó que en la zona "los caminos están destrozados, en la mayoría de todo el camino está complicado y hay que subir por arriba de los cerros". Las lluvias provocaron grandes socavones y para pasar por la zona se tuvo que abrir camino con palas y sacando una gran cantidad de piedras que quedaron allí.

Una pobladora a la que "el agua le llevó todo" y otro varado hace días

La jefa del cuerpo activo de Bomberos, indicó que lograron llegar hasta Mallín Largo, que era el lugar más lejano. "Llevamos medicación como para un mes, mercadería y se volvió por Sañicó donde había una pobladora que no tenia nada, el agua le llevó todo. A ella le le llevamos colchones, agua y mercadería", explicó.

También contó que en medio del camino se encontraron con un poblador que se encontraba varado hace dos días. "También pudimos asistirlo, fue en el tramo de Cerro Colorado camino al paraje Carrán Curá".

El hombre se encontraba en su Jeep y había salido a buscar provisiones. En la camioneta tenía garrafas, bolsones de harina y mercadería que lograron subir a las camionetas del Comité de Emergencia y lo asisitieron hasta su vivienda.

"Se arman cañadones grandes y no hay caminos"

Ibarra indicó a este medio que la mayoría de los adultos mayores que viven en la zona no quieren salir de sus puestos por los animales, lo que complejiza aún más la tarea de asistencia. "No se como vamos a hacer para seguir asistiendo si esto sigue asi", lamentó.

En este sentido, la jefa del Cuerpo Activo solicitó "una máquina urgente para arreglar caminos, para seguir ayudando gente". Resulta que cada vez que las camionetas pasan por allí se daña más el camino, "se arman cañadones y no hay caminos".

"Teniamos requerimientos desde el día de la tormenta pero era imposible seguir, a ellos la lluvia les llegó antes. Había muchas familias que tienen sus hijos en piedra y pedían que auxilien a sus familias en las zonas rurales", comentó Ibarra sobre los pedidos de urgencia que tuvieron durante estos días,

"De vialidad Nacional, Provincial, necesitamos maquinaria si o si. Necesitamos en las ventanas que el tiempo mejora que el camino se arregle para llevar provisiones a la familias", sostuvo.