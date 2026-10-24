Firmó en blanco por 9 millones y le quisieron cobrar más de 33: impresionante estafa frenada por la Justicia

Un hombre fue acusado de alterar un documento firmado en garantía por la compra de un vehículo para exigir judicialmente una cifra tres veces mayor. La Justicia suspendió el cobro e inició una causa penal.

La Justicia neuquina frenó una maniobra con la que un hombre intentó cobrar más de $33 millones a partir de un pagaré en blanco que había recibido como garantía por la venta de un vehículo. El fiscal del caso, Marcelo Jofré, le formuló cargos por intentar estafar a la víctima mediante la alteración del documento.

Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el caso se remonta a una relación comercial iniciada a mediados de 2025 en la localidad de Zapala . Según la hipótesis de la fiscalía, la víctima le entregó al imputado, identificado por sus iniciales R.O.V., un pagaré firmado sin el monto determinado. El documento debía respaldar un saldo pendiente de $9.000.000, financiado a tres meses.

Sin embargo, entre febrero y abril de este año, el acusado completó el documento por una suma de $33.440.000, es decir, más de $24 millones por encima de lo pactado, y fraguó las fechas de emisión y vencimiento para poder ejecutarlo por la vía legal.

Intento de cobro judicial y suspensión

En abril de 2026, R.O.V. recurrió a la Justicia civil para iniciar un juicio ejecutivo de cobro de pesos por el monto abultado, más intereses y costas. Aunque en un primer momento el Juez ordenó una intimación de pago y trabó un embargo, la maniobra se interrumpió en septiembre, cuando el mismo magistrado resolvió congelar el expediente civil a la espera del avance de la investigación penal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló el pedido de la fiscalía y acusó formalmente a R.O.V. por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal, ambos en grado de tentativa.

El tribunal estableció un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria y fijó una audiencia de control de la causa en el plazo de 60 días.

Un hombre denunció que perdió su tarjeta y le gastaron más de $800 mil pesos

La denuncia por el extravío de una tarjeta terminó en un allanamiento y aprehensión de un joven en Centenario. Todo ocurrió a principios de octubre, cuando un hombre detectó movimientos bancarios no autorizados por más de 800 mil pesos, lo que derivó a una investigación.

Frente a este episodio, personal del Departamento Delitos Económicos, a través de la División Estafas y Otras Defraudaciones, llevó adelante un allanamiento en la ciudad que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años y el secuestro de varios elementos de interés para una investigación por presunta estafa bancaria.

Las operaciones comerciales investigadas alcanzaban un monto aproximado de 887.700 pesos e incluyen transacciones en diversos comercios y un casino de la región. Para dar con el sospechoso, se realizó un relevamiento de registros fílmicos y de información en diversas entidades comerciales y bancarias, lo que arrojó resultados positivos.

Como resultado de las diligencias, se realizó un allanamiento en un inmueble de Centenario, donde fue aprehendido el joven, quien quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

El personal policial logró secuestrar la tarjeta bancaria del denunciante junto a otras evidencias vinculadas a la investigación.

La diligencia se concretó con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y autorización del Juzgado de Garantías de turno, en el marco del trabajo investigativo orientado al esclarecimiento del hecho.