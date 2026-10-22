Ricardo Darín se refirió a la presunta estafa de Hernán Casciari y aseguró que siempre tuvo la sensación de que iba a ir mal

Ricardo Darín volvió a quedar en el centro de la atención mediática durante la promoción de su nueva película , Lo dejamos acá, que protagoniza junto a Diego Peretti. En medio de las entrevistas vinculadas al estreno, el actor fue consultado por una polémica que involucra a Hernán Casciari y que generó repercusiones en el ámbito cultural.

El escritor fue denunciado por un grupo de inversores por presunta estafa y administración fraudulenta. Frente a las preguntas de la prensa, Darín compartió su mirada sobre el modelo de producción que impulsó Casciari y reconoció que, desde que conoció la propuesta, tenía dudas sobre las dificultades que podía generar su implementación.

Al referirse al caso, el protagonista de El secreto de sus ojos explicó que las formas alternativas de financiar y desarrollar proyectos artísticos pueden representar una oportunidad , aunque también requieren una organización compleja: “Se buscan formas alternativas de llevar adelante una producción. No me pareció una mala idea cuando lo escuché hace un par de años, pero sí siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil de administrar eso , sobre todo cuando hay tanta gente que colabora ”, explicó el actor.

En esa línea, Darín hizo hincapié en los obstáculos que pueden aparecer cuando un proyecto involucra a numerosos participantes y necesita mantener una comunicación constante con todos ellos: “Es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de lo que ocurre”, argumentó.

El artista también reconoció que se encontraba sorprendido por lo sucedido y mencionó que Casciari había aclarado que “no siente” que lo ocurrido haya sido una estafa. Al intentar explicar qué pudo haber pasado, Darín planteó dos posibilidades vinculadas con la gestión del proyecto: “Deben haber tenido problemas administrativos o se le fue de las manos”, expresó.

La advertencia de Darín sobre los proyectos artísticos

Más allá de las cuestiones administrativas, el actor señaló que garantizar de antemano el resultado de una producción artística puede convertirse en un error. Según su perspectiva, este tipo de iniciativas siempre está sujeto a factores que impiden asegurar su éxito: “Garantizar que iba a salir el proyecto fue un error de parte de él porque en ningún de proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar, pero no lo sé, no lo conozco a él”, sostuvo.

De esta manera, Darín marcó una diferencia entre la posibilidad de impulsar propuestas alternativas de producción y la dificultad de prometer resultados en una actividad que depende de múltiples variables. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la denuncia presentada por inversores contra Casciari, una situación que deberá analizarse en el ámbito correspondiente. La existencia de una denuncia por presuntos delitos no implica, por sí sola, que estos hayan sido acreditados.

La respuesta de Ricardo Darín cuando le preguntaron si trabajaría con Casciari

Durante el intercambio con los periodistas, el actor también fue consultado sobre si alguna vez había recibido una propuesta laboral de Hernán Casciari. La respuesta llegó sin rodeos y sumó una frase que llamó la atención en medio de la entrevista: “No, por ahora no, y espero que no lo haga”, lanzó Darín. Mientras continúa con la promoción de Lo dejamos acá, la película que comparte con Diego Peretti, el actor dejó en claro sus reparos respecto de la experiencia de producción impulsada por el escritor, aunque también aclaró que no lo conoce personalmente.