¿Quién es el nuevo amor de Coty Romero? La imagen con la que hizo oficial su relación

Después de un tiempo de mantener su vida sentimental lejos de las confirmaciones públicas, Coty Romero volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que no pasó inadvertida. La influencer correntina compartió una imagen íntima que rápidamente despertó comentarios entre sus fanáticos y puso fin a las especulaciones sobre su presente amoroso.

La exparticipante de Gran Hermano dejó atrás su relación con Nacho Castañares, de quien se separó a principios de febrero de 2025, y abrió una nueva etapa sentimental junto a un joven que, a diferencia de ella, mantiene un perfil bajo en las redes sociales .

La confirmación llegó a través de una fotografía publicada en Instagram. En la imagen, tomada frente al espejo de un ascensor, Coty Romero y Luciano Picasso aparecen abrazados, en una postal que terminó de despejar las dudas sobre su relación .

Los primeros indicios del romance habían surgido durante el Mundial 2026, cuando la influencer viajó para acompañar a la Selección argentina y compartió parte de esa experiencia junto al joven. La cercanía entre ambos despertó las sospechas de sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si existía algo más que una amistad.

Tiempo después, un video publicado en TikTok sumó nuevas señales. Mientras Romero miraba a cámara, Picasso se acercó y la besó. Aunque ninguno de los dos había confirmado públicamente el vínculo en ese momento, la reciente publicación de Instagram terminó de oficializar el noviazgo.

A qué se dedica la nueva pareja de la influencer

A diferencia de Coty Romero, que suele compartir aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores, Luciano Picasso prefiere mantener su intimidad en un segundo plano. Su cuenta de Instagram es privada y reúne cerca de mil seguidores, por lo que son pocos los detalles de su vida cotidiana que quedan expuestos públicamente.

En el ámbito laboral, Picasso cuenta con experiencia en el sector automotor, especialmente en la comercialización de repuestos para vehículos. Además, impulsó un emprendimiento propio relacionado con el marketing digital. El proyecto consiste en una aplicación diseñada para conectar marcas con influencers de distintos países de América Latina. Tras la confirmación del romance, su nombre comenzó a circular con mayor fuerza entre los seguidores de la correntina.

La nueva casa de Coty Romero en Corrientes

La confirmación de su relación llegó poco después de que la influencer compartiera otra noticia importante de su vida: la compra de una vivienda en Corrientes, su provincia natal. Romero habló sobre este logro durante una entrevista con La Tía Sebi, en la que recordó su participación en La cárcel de los gemelos, un reality español en el que convivió con distintos participantes, entre ellos Juliana “Furia” Scaglione, también conocida por su paso por Gran Hermano.

Su participación terminó antes de lo previsto, luego de un conflicto con una de las concursantes. Sin embargo, la experiencia tuvo un impacto económico importante para la correntina. Al ser consultada sobre el dinero que recibió por su trabajo en el programa, explicó que cobró en euros y que esos ingresos le permitieron avanzar con uno de sus principales objetivos personales: “Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”, afirmó.

La influencer también precisó que la propiedad está ubicada en Corrientes y que utilizó parte de sus ahorros para completar la operación: “Sí, me la compré en Corrientes. Pero sí, gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, expresó. Así, mientras disfruta de una nueva etapa sentimental junto a Luciano Picasso, Coty Romero también celebra un importante paso en su vida personal: haber conseguido su propia casa en su provincia natal.