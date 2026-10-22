La hija de Pergolini con una bikini diminuta: Valentina impactó con sus fotos en la playa

La hija de Mario Pergolini levantó temperatura en las redes sociales con imágenes suya disfrutando de vacaciones junto a sus amigas. Las impactantes microbikinis.

Desde su breve aparición en el certamen de canto Popstars , Valentina Pergolini , la hija del histórico conductor Mario Pergolini, se convirtió en una figura del espectáculo sobre la cual se pone el foco en cada aparición pública. En las últimas horas recorrió las redes sociales con imágenes que compartió mostrando una bikini que no pasó desapercibida.

Una de las imágenes la mostró en una un yate, disfrutando de un descanso y luciendo una microbikini marrón chocolate, acompañado por un short de jogging gris, con corte oversize. A su vez, al look le sumó una gorra verde y un brazalete que le dio un toque especial.

Estas imágenes aparecen de sus vacaciones junto a distintas amigas. En la misma levantó temperatura con una microbikini negra, con corpiño triangular y bombacha cavada.

Fueron varias las imágenes que compartió con bikini, alguna de color azul y un estampado mostrando una similitud con el estilo de jeans, otros de color negro y luciendo una flor en su cabeza que le dio una presencia diferente en un paisaje paradisíaco.

Las fotos que encendieron las redes sociales

La hija de Mario Pergolini contó finalmente por qué dejó Popstars: "Me dio mucha lástima"

Valentina Pergolini explicó que dejó Popstars, el reality musical de Telefe, para priorizar sus compromisos como actriz, luego de haber avanzado a una nueva instancia de la competencia.

La actriz e hija de Mario Pergolini contó que debió dar un paso al costado por el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de En el Barro.

La salida de Valentina Pergolini de Popstars

La información sobre su salida había sido anticipada por la periodista Paula Varela en Lape Club Social. La panelista señaló que la joven acababa de terminar el rodaje de la tercera entrega de la serie carcelaria y que su continuidad como actriz impedía que siguiera en el certamen musical. Posteriormente, mostraron una entrevista de Valentina Pergolini con Primicias Ya, donde se refirió a su breve paso por el programa y destacó el vínculo con la producción. “Rebien, estuve en unos pocos días de grabación y el equipo era relindo”, afirmó sobre la experiencia.

La artista reconoció que la decisión no fue sencilla, ya que disfrutaba de participar en la competencia. “Me dio mucha lástima tener que irme porque fue una rebuena experiencia”, expresó. Antes de abandonar el ciclo, Valentina había superado una de las etapas de Popstars después de interpretar “Desafiando al destino”, de María Becerra. Durante su presentación, también manifestó que buscaba desarrollar un recorrido propio más allá de su vínculo familiar con el conductor.

La participante explicó entonces que se considera actriz, cantante y artista, y sostuvo que eligió avanzar con el proyecto que se presentó en ese momento. La convocatoria para En el Barro fue el motivo que terminó de definir su salida del reality show que conduce Nicolás Vázquez. A pesar de no continuar en carrera para integrar la banda que surgirá del reality, Valentina Pergolini aseguró que sigue las emisiones. “Estoy viendo el programa y quiero saber todo, ya está en la recta final y asumo que en estos meses ya se sabrá”, comentó sobre la definición del ciclo de Telefe.

Cómo le fue a Valentina Pergolini durante su breve estadía en el reality

La participación de la joven había despertado atención desde las primeras emisiones de la nueva temporada del formato, que volvió a la pantalla de Telefe luego de más de dos décadas. En su audición, Valentina Pergolini se presentó con el número 2274 y eligió interpretar “Baby One More Time”, de Britney Spears. Esa prueba le permitió continuar dentro del proceso de selección.

Más adelante, en una instancia posterior, cantó “Desafiando al destino”, de María Becerra. Allí recibió devoluciones del jurado, integrado por Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole. Ángela mencionó al aire el vínculo de la concursante con Mario Pergolini, mientras que Valentina remarcó su intención de abrirse camino por mérito propio.

“Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, sostuvo durante su paso por el reality. García, a su vez, destacó su presentación antes de que se confirmara que avanzaba a la siguiente instancia.

La despedida se produjo poco después de ese logro. Frente a las cámaras del programa, Pergolini explicó que eligió aceptar una oportunidad laboral vinculada a la actuación. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, señaló.