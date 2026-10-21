El video viral de la mamá de Lio Messi haciendo sus milanesas preferidas: cuál es la receta de Celia y cómo las prepara paso a paso

Tomás Messi compartió un video mostrando la receta casera de milanesas de Celia María Cuccittini, generando miles de mensajes cariñosos en las redes.

Tomás Messi , sobrino del futbolista Lionel Messi , compartió en redes sociales un video que muestra una escena cotidiana en la cocina de su abuela Celia María Cuccittini . Las imágenes registraron a la mujer mientras preparaba sus icónicas milanesas a la napolitana, un plato que se ha convertido en una tradición familiar inigualable en su hogar.

La grabación del proceso de elaboración de esta clásica comida casera rosarina cautivó la atención de los usuarios, quienes reaccionaron con miles de interacciones y mensajes de cariño dirigidos a la abuela del capitán argentino. El joven acompañó el video con una emotiva dedicatoria para su abuela, resaltando el “sabor de casa” y el “amor de siempre”.

La publicación generó un gran impacto, y los seguidores aprovecharon la oportunidad para expresarle a Celia su agradecimiento por la dedicación a su familia. Los elogios hacia la comida casera demostraron el aprecio que el público siente por el entorno íntimo del rosarino, reafirmando el perfil familiar característico de los Messi y el afecto que generan en las plataformas digitales.

Las milanesas de la abuela Celia conquistan las redes

El video, que se viralizó rápidamente, mostró el paso a paso de cómo la abuela Celia prepara las milanesas. La elaboración de este plato casero se ha convertido en una tradición para la familia rosarina, que disfruta de la cocina de la matriarca.

La difusión de esta postal familiar despertó la simpatía de miles de usuarios, quienes inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento y admiración hacia Celia María Cuccittini. Estos momentos cotidianos resaltan el profundo afecto que la familia Messi inspira en sus seguidores.

El paso a paso de las milanesas que le gustan a Messi

“Celia nos mostró el secreto detrás de sus famosas milanesas”, escribió Tomás Messi al publicar el video en sus redes sociales. Este es el paso a paso de la receta de Celia explicado de forma directa y en orden:

Limpieza de la carne: retirar toda la grasa de los bordes de cada pieza.

de los de cada pieza. Condimento y apanado: condimentar la carne, pasarla por la mezcla de huevo batido y luego rebozarla con pan rallado .

y luego rebozarla con . Primera cocción ( Horno ): colocar las milanesas en una asadera con un poco de aceite y cocinarlas en el horno hasta que estén doradas de ambos lados (sin freír) .

): colocar las milanesas en una asadera con un poco de aceite y cocinarlas en el horno hasta que estén doradas de ambos lados . Preparación de la salsa : saltear cebolla en una sartén, agregar el tomate, condimentar con orégano y sumar un toque de crema de leche para suavizar el sabor.

: saltear cebolla en una sartén, agregar el tomate, condimentar con orégano y sumar un toque de crema de leche para suavizar el sabor. Toque final y gratinado: distribuir una buena cantidad de salsa sobre cada milanesa lista, cubrir con abundante queso fresco y llevar al horno una vez más hasta que el queso se derrita por completo.

Qué decía Lio Messi de las milanesas de su mamá

"Ojo, hubo gente que las probó y me ha dicho que tengo razón”, contó en una entrevista con Olé hace años.

"¿Qué es lo que tienen las milanesas de Celia?", le habían preguntado. "Y... no sé, la salsa quizás, que va arriba. No sé, comí muchísimas muy buenas, pero debe ser porque fue la primera, la que comí siempre en mi casa", respondió Leo en una entrevista en 2021.