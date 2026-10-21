Marcelo Tinelli contó qué quiere estudiar en el futuro su hijo Lolo: sorpresa y orgullo

El histórico conductor en los medios de comunicación reveló detalles sobre el sueño que tiene su hijo para su camino laboral.

Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés , tiene tan solo 12 años. A pesar de su corta edad y un largo camino por recorrer en el colegio, ya tiene en claro cuál es el camino que quiere continuar en sus estudios y para trabajar cuando sea aún más grande.

En una nueva edición del programa Dale Match que conduce la figura histórica de los medios de comunicación nacional, reveló cuál es el deseo que tiene Lolo para su carrera laboral.

“El martes juega Boca contra Vasco da Gama, ¿cómo lo ves, Lolo? ”, empezó a jugar Marcelo con su hijo en el medio del programa. Sin titubeos y con una postura clara, respondió: "Para mí gana Boca 1 a 0 y, como empatan en el global termina pasando Boca por penales”.

En la continuidad del juego Tinelli, le preguntaron sobre el partido de Estudiantes de La Plata contra Flamengo en el Maracaná. Ante eso, Lolo dejó una frase contundente: "Yo confío en los equipos argentinos porque los brasileros son pecho frío”.

Casi en el cierre de la participación, Tinelli confesó cuáles son los deseos de su hijo para su futuro laboral: “A Lolo le encanta el fútbol, quiere estudiar para ser periodista deportivo, lo mismo que estudió el papá”, dijo.

Terrible accidente de Fabián Gianola: deberán operarlo tras ser atropellado por un auto que lo levantó "por el aire"

El actor Fabián Gianola sufrió un accidente de tránsito que le provocó importantes lesiones en uno de sus brazos y lo obligó a recibir atención médica. El episodio ocurrió en una calle de la zona norte de Buenos Aires y, tras el impacto, debió someterse a estudios para determinar la gravedad de las heridas.

El artista relató cómo se produjo el hecho y brindó detalles sobre su estado de salud. Además, confirmó que tenía prevista una intervención quirúrgica para tratar las lesiones que sufrió en la muñeca.

Cómo fue el accidente de Fabián Gianola

El atropello ocurrió en la intersección de las calles Deheza y Melián, cuando Gianola estaba terminando de cruzar por la senda peatonal. Según explicó en diálogo con Julián Padilla, un automóvil dobló y lo embistió antes de que pudiera llegar a la otra vereda: “Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló. Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”, le contó al periodista.

A raíz del golpe, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca. Pese a la violencia del impacto, aseguró que no había sufrido lesiones en la cabeza ni otras complicaciones inmediatas: “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, aseguró.

La atención médica después del atropello

Tras el accidente, el conductor del vehículo llamó al servicio de emergencias. Poco después, llegaron al lugar efectivos policiales y personal del SAME, que le ofrecieron trasladarlo a un centro de salud.

Sin embargo, Gianola decidió acudir por sus propios medios a otro establecimiento para recibir atención médica y realizarse los estudios correspondientes: “El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso”, detalló. Luego de las radiografías, los profesionales le inmovilizaron el brazo y determinaron que necesitaba una operación para tratar las lesiones.

Cuándo se opera Fabián Gianola y cómo sigue su salud

En cuanto a su evolución, el actor explicó que se encontraba tranquilo y podía desenvolverse con cierta normalidad, aunque el dolor persistía y las limitaciones físicas le impedían realizar algunas actividades cotidianas: “Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro”, explicó.

Gianola también reconoció que continuaba con molestias importantes y que necesitaba tomar calmantes para sobrellevar el dolor mientras esperaba la intervención quirúrgica: “Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes, y después que me opere, también”, concluyó el actor al referirse a las consecuencias del accidente.