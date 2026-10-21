Lali sorprendió con una contundente reflexión sobre las redes sociales en el Billboard Latin Music Week 2026

Lali Espósito participó de la Billboard Latin Music Week 2026 en Miami y reflexionó sobre la autenticidad, la presión digital y el futuro del arte.

Lali Espósito volvió a poner sobre la mesa uno de los grandes debates de la industria musical actual: cómo construir una carrera artística en una época atravesada por las redes sociales , los algoritmos y la búsqueda constante de visibilidad . Con una mirada personal, la cantante argentina compartió su experiencia y planteó la importancia de no perder de vista aquello que cada artista desea transmitir.

La reflexión tuvo lugar durante un encuentro internacional que reunió a destacadas figuras femeninas de la música y abrió el diálogo sobre los desafíos que enfrentan las artistas para trascender fronteras y consolidar sus carreras.

La artista participó este martes 20 de octubre de 2026 en “The Women’s Panel: Global Rising” , uno de los espacios de la Billboard Latin Music Week 2026 , que se desarrolló en el Faena Forum de Miami Beach. Durante la charla, Lali hizo hincapié en la necesidad de dedicarle tiempo al desarrollo artístico sin quedar condicionada por la imagen que se proyecta hacia el exterior o por las opiniones que circulan en el entorno digital:

“No se si me siento apta para aconsejar, creo que es muy individual el camino y cada uno tiene una historia de vida y objetivos distintos. Pero tal vez, siendo autorreferencial, y si le sirve a otro, creo que hay algo muy clave en lo del tiempo. En dedicarle el tiempo sin tener el plano en cómo se ve de afuera sino yo, que estoy expresando para el afuera”, sostuvo reflexiva ante el arte en tiempos de redes sociales. En ese sentido, la cantante señaló que la exposición permanente puede generar confusión entre la identidad personal y la mirada de los demás, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

“Parece que si algo no fue viral, no sucedió”

Lali también cuestionó la velocidad que imponen las plataformas digitales y la idea de que el éxito artístico depende de alcanzar una gran repercusión en poco tiempo:

“No tanto cómo me veo sino qué quiero expresar. Creo que mucha gente joven y no tan joven, atravezados por redes sociales, es muy fácil confundirse cuál soy yo, de todas estas opiniones. De la mirada que tengo de mí misma desde afuera, de cuál soy yo de todas estas. Y creo que los niños la tienen jodida porque los tiempos son TikTok, los tiempos son 'ya'. Y parece que si algo no fue viral, no sucedió. Y eso no es verdad en el arte”, siguió.

Con esas palabras, la artista puso el foco en la importancia de valorar los procesos creativos más allá de las métricas, las visualizaciones y la repercusión inmediata que puede alcanzar una publicación.

El mensaje de Lali sobre una vida dedicada al arte

Finalmente, Espósito destacó que la vocación artística no se limita a una etapa de la vida, sino que puede acompañar a una persona a lo largo de los años, incluso cuando cambian las posibilidades físicas y las formas de expresión:

"Pero es una vida entera. No se si me van a dar las rodillas para bailar a los 70, capaz no, pero sí el corazón y el alma me va a hacer seguir cantando y seguir expresándome de las maneras que encuentre desde el arte. Es lindo decir eso. Es la vida, si esto es lo tuyo, es la vida entera y tendrás mil momentos geniales, malos, medianos. Y así vas a transcurrir la vida desde el arte.

La cantante compartió el panel con Greeicy, Lola Índigo, Ana Mena, Aria Vega y RaiNao. El encuentro abordó el crecimiento internacional de las mujeres en la música y su protagonismo en una industria en constante transformación.