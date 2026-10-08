El detalle en la funda del celular de Pedro Rosemblat que sorprendió a los fans de Lali.

El periodista y conductor, Pedro Rosemblat , y la cantante y actriz, Lali Espósito , se encuentran atravesando uno de los momentos más especiales de su relación, mientras se preparan para su tan esperada boda.

Sin embargo, en las últimas horas, un pequeño detalle en el celular del conductor de Gelatina se robó todas las miradas y dejó al descubierto un romántico gesto hacia su pareja.

Todo ocurrió mientras Pedro Rosemblat conducía su programa, cuando el periodista apareció frente a las cámaras utilizando su teléfono. Si bien se trataba de una escena completamente cotidiana, los seguidores de la cantante descubrieron que Pedro llevaba una fotografía de Lali Espósito de cuándo era chiquita en la funda de su celular.

La imagen, que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, muestra a la artista durante sus primeros años de vida, mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del pop de la Argentina.

Lo más llamativo es que Rosemblat no hizo ninguna referencia a ello durante el programa. Fue un detalle que quedó expuesto de manera accidental y que los fanáticos destacaron en redes tras la transmisión. En ese contexto, cientos de fanáticos reaccionaron con ternura a este nuevo descubrimiento y remarcaron su apoyo hacia la pareja.

Lali Espósito mostró el tráiler de Glaxo, su nueva película

Lali Espósito dejó atrás su despedida de soltera celebrada en Brasil con un grupo íntimo y se metió nuevamente en el plano profesional, presentando en sus redes sociales el tráiler de una nueva película que protagoniza. En sus redes sociales, escribió: "¡Qué emoción!", presentando así ante su público la participación en la producción que tendrá la primera presentación internacional en el Festival de Toronto.

Se trata de Glaxo, una película que hace base en una historia ambientada en Chivilcoy durante 1957, sobre la llegada de un expolicía con un pasado turbulento y su esposa, que provocan un cambio rotundo entre cuatro jóvenes del pueblo. Se trata de una película adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. En esta película actúan Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, sumado a la presentación de Joaquín Bonadeo, y está producida por una coproducción argentino-brasileña entre Rei Pictures y RT Features.

Esta obra participará del Festival Internacional de Cine de Toronto, con una función en la sección Special Presentations. Más tarde, será parte del Festival de San Sebastián, en el cual competirá en la Selección Oficial, y participará por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.