Lali publicó imágenes inéditas de la boda y dedicó mensajes especiales a las personas que la acompañaron en uno de los días más importantes de su vida.

Lali Espósito atraviesa un momento de felicidad personal y decidió compartirlo con quienes siguen de cerca cada paso de su carrera. A través de sus redes sociales , la artista volvió a generar repercusiones con una serie de publicaciones que despertaron la curiosidad de sus seguidores y permitieron conocer un poco más de su intimidad.

En esta oportunidad, la cantante eligió recuperar algunos recuerdos de una celebración muy especial junto a Pedro Rosemblat . Lejos de limitarse a mostrar las fotografías, también quiso reconocer a quienes tuvieron un papel fundamental para que todo resultara tal como lo habían imaginado.

Mediante sus historias de Instagram, Lali publicó nuevas postales de su boda con el periodista. Sobre una de las imágenes de los espacios elegidos para el festejo, explicó el motivo detrás de esta nueva serie de recuerdos: “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”, escribió.

La primera fotografía estuvo acompañada por la canción Necesito tu amor, de Charly García, que le dio un marco especial a la publicación. Así comenzó un recorrido por distintos momentos de la celebración, con imágenes que hasta ahora no había mostrado públicamente.

El emotivo agradecimiento de Lali a su mamá y a su suegra

Entre las primeras personas que la cantante quiso destacar estuvieron su madre y la mamá de Pedro Rosemblat. Ambas ocuparon un lugar especial durante la celebración y recibieron una dedicatoria cargada de afecto: “Primero a las más importantes. Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional”, expresó Lali junto a las fotografías.

Pero el reconocimiento no terminó allí. Fiel a su estilo espontáneo y divertido, también hizo referencia a los looks que eligieron para acompañarlos en ese día tan significativo: “¡Estaban hechas unas diosas!”, agregó la artista.

Su agradecimiento a quienes lograron una fiesta soñada

También dedicó palabras muy sentidas para Claudia Villafañe y su equipo por la dedicación al festejo, a Damian Betular por cumplir su sueño con la gran torta de casados y expresó, sobre todo, su emoción por quienes rodearon a la pareja “fuimos felices, gracias a nuestros amigos y familia. Y a todos los que trabajaron para que sean tan lo más”.

De esta manera, Lali Espósito volvió a abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartió con sus seguidores algunos de los recuerdos de su casamiento con Pedro Rosemblat. Esta vez, el protagonismo no estuvo solamente en las imágenes de la boda, sino también en el agradecimiento a las personas que hicieron posible una jornada inolvidable para la pareja.