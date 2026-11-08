Mariano Martínez le dijo "Ladri" a Lali Espósito y estallaron las redes en su contra

El actor, que hoy conduce La Jaula de la Moda, tuvo un furcio al mencionar a su expareja y le salieron al cruce.

Mariano Martínez quedó en el centro de una nueva polémica luego de protagonizar un momento viral en La Jaula de la Moda, el ciclo de Ciudad Magazine. Mientras presentaba los looks del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat , el actor mencionó a su expareja con un apodo despectivo que despertó una fuerte reacción entre los seguidores de la cantante. Todavía no está claro si se trató de un furcio o de una chicana intencional, pero el fragmento no tardó en circular por las redes sociales.

La situación ocurrió cuando el panelista debía introducir el análisis de los atuendos elegidos por los recién casados. “Para puntuar y para ver. Vamos a ir con los looks de Ladri... Lali y Pedro en su flamante casamiento”, expresó frente a cámara. Después de pronunciar esa palabra, Martínez continuó con la presentación y dio paso a las imágenes de la celebración, sin detenerse a explicar lo que había dicho.

El término utilizado fue interpretado como una referencia despectiva hacia la artista y reavivó las versiones sobre la mala relación que habría quedado entre ambos después de su separación. La palabra también remite a las acusaciones que circularon años atrás sobre supuestos cobros de dinero del Estado por parte de la cantante durante sus shows gratuitos. Sin embargo, el recorte televisivo no permite determinar si el actor buscó hacer alusión a esa controversia o si simplemente se equivocó al hablar.

"Mariano Martínez"



Porque le dijo "Ladri" a Lali Espósito. pic.twitter.com/uOYT62TPQR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 6, 2026

La historia entre los dos comenzó en 2015, durante las grabaciones de Esperanza mía, la ficción de El Trece que compartieron cuando la carrera de Espósito atravesaba una etapa de gran exposición. El vínculo sentimental duró alrededor de seis meses y, con el tiempo, la ruptura quedó asociada a distintas versiones de un distanciamiento. Desde entonces, el nombre del actor volvió a aparecer cada tanto en conversaciones sobre la vida personal de la cantante.

El reciente casamiento con Rosemblat volvió a poner a Martínez bajo la mirada de los programas de espectáculos. En los días previos, distintos medios buscaron su reacción sobre la boda y el propio actor había protagonizado otro momento de incomodidad al ser consultado por el tema. Esta vez, su intervención en el análisis de los looks terminó generando repercusiones por una sola palabra, que rápidamente se convirtió en el eje de la conversación digital.

Los fuertes comentarios contra Mariano Martínez en redes

En X e Instagram, varios usuarios cuestionaron el comentario y apuntaron contra el actor por la forma en que se refirió a su expareja. “Qué feo envejecer así. Resentido”, escribió una persona. Otros mensajes fueron en la misma línea: “Con ese sombrero no puede chicanear a nadie” y “El tiempo hizo estragos para algunos”. Las respuestas se multiplicaron a medida que el video comenzó a compartirse entre los seguidores de la intérprete.