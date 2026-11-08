Escándalo en los pasillos de El Trece: dos periodistas terminaron a los gritos

Un fuerte enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio sacudió los pasillos de El Trece minutos antes de la emisión de La Mañana con Moria. Las panelistas protagonizaron una discusión a los gritos que comenzó por una consulta sobre información laboral y terminó con una frase de la actriz que tocó uno de los aspectos más sensibles de la vida de su compañera: su deseo de ser madre.

Según reconstruyeron Santiago Sposato en Ya fue todo y Marcela Baños en Intrusos, el conflicto se inició cuando Valentina Salezzi preguntó si un dato de trabajo estaba incluido en el grupo de WhatsApp. Di Serio respondió que sí, pero Callejón sostuvo lo contrario. Cuando la locutora volvió a confirmar que la información estaba allí, recibió una contestación que desató su enojo: “Yo no estoy tan al pedo como vos, yo tengo una hija” .

Tras el episodio, la periodista habló con Primicias Ya y reconoció que no suele involucrarse en discusiones de ese tipo, aunque esta vez reaccionó con fuerza. “Fue rarísimo, porque no suelo meterme en contestar y pelear, pero cuando me peleo lo hago fuerte ”, explicó. La frase de su compañera la afectó especialmente porque, según señaló, la actriz desconoce su situación personal y las dificultades que atraviesa en relación con la maternidad.

“Me entró la bala del hijo porque ella no sabe si yo quiero quedar embarazada y no puedo”, expresó Di Serio. La panelista profundizó sobre el dolor que le provocó el comentario y cuestionó que se hicieran referencias de ese tipo sin conocer la intimidad de la otra persona. “Hay que tener cuidado con los comentarios que se hacen, más ella que es una mujer que se esforzó mucho por ser mamá”, agregó, en alusión a la experiencia de Callejón.

La locutora también contó que el malestar no terminó con aquel intercambio. Según su relato, durante los minutos posteriores continuaron los comentarios entre ambas, incluso antes de comenzar el programa. “Después de eso seguí mi vida y ella siguió tirando comentarios de mierda, como que soy una creída y que en el canal me tratan como una reinita”, sostuvo. Así, la tensión se extendió más allá del primer cruce y mantuvo el clima de conflicto en el canal.

La situación personal de Di Serio que agravó el conflicto

En la entrevista, la comunicadora además mencionó otro episodio que, según afirmó, habría ocurrido días antes con una trabajadora de vestuario. La panelista aseguró que intentaron cambiarle el camarín a Callejón y que la actriz respondió a los gritos. “Soy la estrella del canal. No me podés cambiar de camarín porque soy una estrella y no me puedo estar moviendo”, habría reclamado, de acuerdo con la versión que transmitió la periodista.

El momento más emotivo llegó cuando Nazarena volvió sobre el comentario relacionado con tener hijos y explicó por qué le había resultado tan doloroso. “Me calenté porque hay temas que me interpelan y no me gustan. La maternidad es un tema que me está costando, que es sensible y difícil. Me encantaría tener hijos y me encantaría ser mamá”, manifestó. Luego, conmovida, agregó: “Es algo que lloro todos los días el no poder estar formando mi familia. Es una mierda que te digan eso, me dolió y reaccioné desde ahí”.