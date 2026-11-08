Claudia Villafañe contó cómo fue la organización del casamiento de Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Claudia Villafañe estuvo al frente de la organización del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat , que se celebró hace una semana en San Telmo. Durante su participación en el foro anual Women Economic Forum Argentina, la empresaria habló sobre el trabajo de su compañía Plan V y compartió detalles de los preparativos de una de las bodas más comentadas de los últimos días.

La exesposa de Diego Maradona contó que llegó a la jornada con pocas horas de descanso, pero que eso no le impidió ocuparse personalmente de los últimos detalles. “El casamiento de Lali y Pedro empezaba temprano y el día anterior me había dormido a las 6 de la mañana por un cumpleaños de 50, pero a las 10 me levanté y me fui a San Telmo a estar en los últimos detalles”, relató sobre el esfuerzo que demandó la organización.

Otro de los aspectos que recordó fue el hermetismo que rodeó la celebración. La pareja mantuvo en reserva buena parte de los preparativos y la información sobre el evento, por lo que Villafañe tuvo que guardar silencio incluso ante personas de su entorno que le consultaban. “ Perdón a todos los que me preguntaron que les tuve que mentir , no podía decir nada”, reconoció entre risas.

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Durante el encuentro, también explicó cómo se distribuyen las tareas dentro de su empresa y cuál es su función en cada celebración. “Con mi equipo nos dividimos, yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando de todos los detalles. Estamos al pie del cañón para que no falte nada y que se sientan contenidos, es un día muy especial para ellos”, detalló.

Los famosos piden a la Tata como wedding planner

La organización de eventos se convirtió en una de las actividades profesionales de la Tata, que ya estuvo detrás de otras bodas de figuras conocidas. En esta ocasión, su equipo acompañó a la cantante y al periodista en una celebración íntima que tuvo lugar en San Telmo y cuyo detrás de escena comenzó a conocerse a partir de sus declaraciones.

Así, la empresaria aportó algunos detalles sobre una jornada que la pareja había decidido mantener bajo reserva. Aunque el casamiento ya se realizó, su organización continúa despertando curiosidad entre los seguidores de los recién casados. No son pocos los famosos que piden los servicios de Claudia, garantía de confianza en la materia.