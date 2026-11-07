Maru Botana chicaneó a los participantes de Masterchef: "Como pollitos mojados"

La pastelera bromeó con respecto al nerviosismo de los famosos que compiten en el reality y habló de las internas del jurado.

Maru Botana habló sobre las internas de MasterChef Celebrity y describió con una imagen particular el clima que se vive entre los participantes cuando las preparaciones no salen como esperan. En una entrevista con Intrusos, la jurado reconoció que el favoritismo dentro del certamen está cambiando y se refirió a las figuras que comienzan a destacarse en la competencia de Telefe.

Consultada por el rendimiento de Karina Mazzocco, señalada como una de las concursantes más destacadas de las últimas galas, la pastelera no negó su protagonismo, aunque dejó abierta la posibilidad de que el escenario cambie. “Hay un juego ahí, ¿no? Es divertido verlos a todos, sobre todo en diferente situación. Todos conductores. Verlos ahí tipo pollitos mojados, nerviosos porque les salió mal o frustrados. La verdad que es loquísimo”, expresó.

La comparación retrata el contraste entre la seguridad que los participantes suelen mostrar frente a las cámaras y los nervios que aparecen cuando deben cocinar bajo presión. Al ser consultada sobre si sus compañeros miran a Mazzocco con celos o envidia, la pastelera respondió: “Está cambiando todo”. Luego, ante la pregunta sobre quién podría ocupar ese lugar, agregó: “Todos los días pasan cosas distintas” .

Otra de las figuras mencionadas fue Martita Fort, a quien la jurado definió como “muy querida”. Cuando le recordaron el afecto que también le demuestra Mazzocco, explicó: “Hay otras situaciones de vida que hemos vivido. Acá en MasterChef pasa de todo. Es muy divertido ver todo lo que pasa porque es una burbuja donde estamos todos ahí y tenemos que cocinar, no queda otra”. Además, destacó el vínculo que construyó con el grupo: “Estamos muy encariñados. Es un grupo tremendo”.

La entrevista también tuvo un momento de tensión cuando le preguntaron por las críticas a su manera de degustar los platos. La chef interrumpió la consulta y mencionó directamente a Dolli Irigoyen: “Ya la escucharon. Basta, basta. Hace cuarenta años que cocino. Basta”. La polémica había surgido por las pequeñas porciones que prueba, la forma en que separa ingredientes y el uso de los cubiertos para revisar las preparaciones.

La polémica por la forma en la que Maru Botana prueba los platos

En una aparición anterior en Intrusos, la cocinera había explicado: “Yo como muy poquito, como un pajarito”, y defendido su experiencia profesional: “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”. Irigoyen también había salido a respaldarla públicamente: “Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona”.

"Maru Botana"



Por la cara de Germán Martitegui al verla a Maru Botana "probando" una hamburguesa. pic.twitter.com/wjBNYtC2Ng — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 6, 2026

Antes de despedirse, la jurado dejó otra reflexión sobre su experiencia en televisión: “Tengo mucha tele y por eso está más complicada ahora. La mía era más divertida”. Consultada sobre si considera que se trata de una televisión diferente, respondió que sí. Botana participa por primera vez de manera estable en MasterChef Celebrity, donde comparte el jurado con el equipo del ciclo conducido por Wanda Nara.