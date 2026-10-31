La bronca de Dolli Irigoyen cuando le preguntaron por Maru Botana: "¿No hay noticias?"

La cocinera respondió de mala gana ante una consulta sobre la pastelera, que está mal vista en Masterchef Celebrity.

Dolli Irigoyen protagonizó un fuerte cruce con un cronista de Intrusos cuando le preguntaron por las críticas que recibe Maru Botana en MasterChef Celebrity . La cocinera se mostró molesta con la consulta, dejó el micrófono y se alejó del móvil. Sin embargo, regresó pocos segundos después para defender a su colega y cuestionar los ataques que recibe en las redes sociales.

El encuentro se produjo a la salida de una grabación del programa de Juana Viale . Antes de abordar la polémica, el periodista le había preguntado si estaba confirmada su participación en el reality como reemplazo de Damián Betular durante enero. “No está decidido, no se sabe quién va a ser el reemplazo. No sé si me gustaría serlo, tengo que ver ”, respondió Irigoyen.

La chef también explicó que no estaba segura de poder sostener el ritmo de trabajo que demanda el ciclo. “ Creo que no estoy para hacer algo todos los días , con tanta exigencia y tantas horas”, reconoció. De todos modos, aclaró que disfruta de sus participaciones ocasionales: “Lo paso bien cuando voy de reemplazo alguna vez”.

La entrevista cambió cuando el cronista le consultó por los cuestionamientos a Botana, especialmente por su manera de probar las preparaciones de los participantes. Después de apartarse del móvil, Irigoyen volvió para expresar su postura sin rodeos y recordar el vínculo profesional que mantiene con la pastelera desde los comienzos de su carrera televisiva.

Dolli Irigoyen respaldó a Maru Botana tras las críticas

“Te voy a decir lo que pienso. Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho y la conozco desde que empezó a trabajar cuando la llevé yo a Utilísima”, afirmó. Además de destacar su trayectoria, la cocinera repudió los mensajes anónimos que apuntaron contra su colega durante la controversia.

“Me parece de una agresión y una falta de respeto mandar mensajes anónimamente destruyendo a una persona”, sostuvo. La frase fue una de las declaraciones más contundentes de su intervención y dejó en claro que su malestar no estaba dirigido solamente a las opiniones sobre el desempeño de Botana en el programa, sino también a los ataques personales que recibió en las plataformas digitales.

Antes de retirarse, Irigoyen volvió a dirigirse al cronista y cuestionó que insistiera con un tema que, a su entender, llevaba demasiado tiempo en agenda. “Se hable lo que se hable, me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico. ¿No hay noticias en este momento? ”, lanzó. Luego de ese reproche, abandonó el móvil sin continuar con la entrevista.