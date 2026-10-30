Pablo Migliore usó un ingrediente en MasterChef y Betular lanzó una fuerte advertencia: "Puede causar..."

Pablo Migliore sorprendió al jurado con su preparación en Materchef Celebrity y provocó una advertencia de Martitegui que generó preocupación y bromas.

Una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por cambios inesperados , ingredientes intercambiados y devoluciones que no pasaron inadvertidas . En medio de una competencia cada vez más exigente, uno de los participantes terminó protagonizando un momento particular que despertó la atención de los chefs y generó una reacción inesperada en el estudio.

El episodio tuvo como protagonista a Pablo Migliore , quien presentó una preparación que recibió algunas observaciones del jurado. Sin embargo, más allá de los detalles de su receta, hubo un ingrediente que encendió las alarmas de Germán Martitegui y motivó una explicación de Damián Betular sobre sus posibles efectos.

El exarquero llegó a la instancia de devolución con una milanesa de entraña frita y terminada al horno, acompañada por puré de papa y boniato, salsa criolla y salsa de tomate. Su intención inicial era preparar una milanesa a la napolitana, pero las modificaciones que sufrió durante la prueba lo obligaron a cambiar de planes.

Mientras los integrantes del jurado evaluaban el resultado, Martitegui hizo un comentario que llamó la atención de sus compañeros: “No me siento bien. Tiene mucha nuez moscada esto. Es peligrosa tanta nuez moscada”.

La observación despertó la curiosidad de Maru Botana, que quiso saber qué podía provocar el consumo excesivo de esa especia. Ante la consulta, Betular buscó información y compartió una lista de posibles consecuencias: “Alucinaciones, confusión, desorientación, euforia, ansiedad, taquicardia y somnolencia intensa”. La enumeración sorprendió a Wanda Nara y generó un momento de humor cuando Migliore intervino con una ocurrencia: “Llamemos al 911”.

La nuez moscada suele utilizarse en pequeñas cantidades para condimentar distintas preparaciones. Sin embargo, ingerir dosis elevadas puede ocasionar malestar gastrointestinal, mareos, somnolencia, confusión y palpitaciones, además de alteraciones de la percepción. Por eso, no debe consumirse en cantidades excesivas ni utilizarse con fines recreativos.

Las críticas de Betular y Maru Botana a la preparación de Migliore

La devolución del plato también incluyó observaciones sobre otros aspectos de la receta. Betular reconoció que la cocción de la carne había sido correcta y destacó varios puntos: “La milanesa está bien, el grosor está bien, la fritura está bien”.

No obstante, el chef cuestionó la decisión de colocar salsa de tomate sobre el apanado, ya que podía afectar su textura y hacer que perdiera parte de su crocancia: “Tanto trabajo con el apanado y le pongo una salsa arriba. Si no es napolitana, humedecés el apanado”, le explicó. Frente a la crítica, Migliore contó que su idea original contemplaba mozzarella, pero que no pudo concretarla por los cambios que se produjeron antes de comenzar a cocinar.

La frase de Damián Betular con palito contra Maru Botana por como prueba los platos: "Para eso me pagan"

Por su parte, Botana tampoco quedó conforme con el acompañamiento. Al probar el puré mixto, expresó su desacuerdo con la textura: “A mí no me gusta nada el puré con grumos. Tiene que quedar como una nube”. El participante defendió su elección y explicó que buscaba conseguir una consistencia más parecida a la de los bodegones.

El intercambio de canastas que cambió los planes de los participantes

El origen de las modificaciones estuvo en una decisión inesperada del jurado. Durante la gala del jueves, los diez famosos debían preparar un plato libre, dulce o salado, en 50 minutos. La única condición era presentar tres elaboraciones diferentes en un mismo plato.

Pero antes de encender las hornallas, Martitegui reunió brevemente a sus compañeros y comunicó una consigna que alteró por completo la estrategia de los concursantes: debían intercambiar sus canastas de ingredientes con la persona que tenían al lado: “Acá puede cambiar todo en cualquier momento”, anticipó Botana. Por su parte, Martitegui fue contundente con las condiciones de la prueba: “No quiero cuestionamientos, ni alegatos ni caras largas”.

La medida provocó distintas reacciones. China Ansa lamentó perder lo que había considerado “la mejor compra de su vida”, mientras que Luck Ra aseguró que la decisión le había “arruinado la vida” a Diego Ramos. El único que pudo conservar sus productos fue Hernán de Mala Fama, gracias a la medalla dorada que había conseguido en la gala anterior.

Migliore, que estaba ubicado a su lado, recibió la canasta de La China, aunque no contó con la mozzarella que necesitaba para completar su receta original. Al ver la cantidad de ingredientes que había conseguido la periodista, Betular lanzó otra frase que resumió el clima de la noche: “La avaricia no te lleva a ningún lado”.