Yanina Latorre dio detalles exclusivos del casamiento de Tini y de Paul: "Va a ser como estar en Disney"

Yanina Latorre reveló cómo será la celebración y contó que la cantante diseñó una propuesta inspirada en tres películas especiales para la pareja.

El esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comienza a generar expectativa por los detalles que trascendieron sobre su organización. La pareja estaría preparando una celebración diferente, con una propuesta artística que buscará reflejar su historia de amor y convertir la fiesta en una experiencia difícil de olvidar.

Aunque la fecha de diciembre comenzó a circular de manera extraoficial, todavía hay aspectos de la celebración que se mantienen bajo reserva . Sin embargo, Yanina Latorre compartió información sobre los preparativos durante su programa radial y sorprendió al revelar el nivel de participación que tiene la cantante en cada decisión.

Según contó la conductora, la boda no tendría el formato de una fiesta tradicional, sino que estaría pensada como un espectáculo con diferentes escenas, ambientaciones y momentos especialmente preparados para los invitados: “Ella lo escribió como si fuera un show” , contó Latorre al describir el concepto que habría elegido Tini para la celebración.

De acuerdo con la información que compartió, la cantante estaría involucrada en el diseño de una propuesta que combinará elementos cinematográficos con referencias personales de la relación. La intención sería que cada instancia de la fiesta tenga un significado y esté conectada con la historia que construyeron juntos. En ese sentido, uno de los datos más llamativos tiene que ver con las producciones que servirán de inspiración para la puesta en escena.

Las tres películas que inspirarán distintos momentos de la boda

Yanina explicó que habría tres películas elegidas como referencia para desarrollar diferentes partes del evento. Si bien no reveló los títulos, adelantó que cada una tendrá una presencia particular en la celebración: “Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, detalló la periodista.

Una de esas producciones tendrá un protagonismo especial en la ambientación general, mientras que las otras dos aparecerán en distintos momentos de la noche. De esta manera, la fiesta buscaría recrear escenas y climas cinematográficos que tienen un valor sentimental para Tini y Rodrigo.

Se viene la boda de Tini y Rodrigo De Paul y se supo quién será el encargado de unirlos en una ceremonia.

Además, Latorre reveló que una heroína de una de esas películas será una de las principales referencias visuales. El personaje inspirará tanto la entrada como parte de la decoración, debido a la identificación que tendría la cantante con su historia y su recorrido personal y profesional: “Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, resumió la conductora al describir el estilo que tendrá la celebración.

Tini Stoessel está detrás de todos los preparativos

Otro de los aspectos que destacó Yanina fue el protagonismo de la artista en la organización. Según explicó, Tini no habría delegado las decisiones principales y estaría supervisando cada detalle para conseguir el resultado que imagina: “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, aseguró Latorre.

Así, mientras crece la expectativa por el casamiento con Rodrigo de Paul, los primeros detalles permiten anticipar una celebración con una identidad muy marcada. La música, el cine y las referencias a su historia sentimental serían los elementos centrales de una boda que promete tener el sello personal de la cantante.