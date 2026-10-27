La pareja se filmó disfrutando de un baile juntos en el evento privado. El sensual paso que llamó la atención.

El improvisado baile de Evelyn Botto y Fede Bal en el casamiento de una famosa: tango, risas y una complicidad arrolladora

Una de las parejas que se llevó la mirada en el casamiento de Andrea Ghidone fue la conformada por Evelyn Botto y Fede Bal , una relación que cada día crece más y atraviesa una etapa espectacular, en la que, según sus confesiones, el sexo aparece como protagonista.

Guiados por la música que sonaba en el evento y con ganas de disfrutar la noche juntos, ambos se filmaron compartiendo un momento especial. Evelyn puso el celu a filmar, probablemente en una mesa del casamiento, lo fue a buscar a su novio con una copa de vino en su mano y comenzaron a bailar lentamente un tango.

Con cierta cautela y serenidad debido a que a simple vista no se vio un conocimiento profundo en la materia, comenzaron a bailar. Tal fue la seducción que se demostraron que ella terminó mostrando una figura sobre histórica del estilo, estirando la pierna en el aire y casi recostándose en sus brazos.

Fede Bal y Evelyn Botto revelaron cuántas veces por día hacen el amor: quedaron todos en shock

El programa Banquete, que es conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso a través del streaming Olga, Evelyn Botto y Federico Bal hicieron fuertes revelaciones sobre su intimidad: hablaron de las relaciones sexuales que tienen.

Sin pelos en la lengua al hacer las confesiones, ambos coincidieron en la cantidad de encuentros sexuales que tienen. Rápidamente, el resto de los integrantes del ciclo se asombraron y estallaron en risa por la naturalidad con la que hicieron la confesión.

Cuántas veces tienen relaciones sexuales

"Eve y yo hacemos el amor a diario. A la mañana y a la noche”, dijeron abiertamente ante las cámaras mientras mantenían una cena. Rápidamente, se convirtió en uno de los momentos más comentados y que instantáneamente se viralizó en las redes sociales.

En medio de esas revelaciones, el hijo de Carmen Barbieri fue clara sobre quién motiva a esos encuentros sexuales: “Todo de ella”, aseguró Bal y luego la besó en la boca en más de una oportunidad. En el relato dejaron en claro que irán por más en la relación y que se encuentran en un gran momento.