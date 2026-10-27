Profunda reflexión de Dani La Chepi sobre las consecuencias del bullying en su hija

Dani La Chepi decidió alzar la voz frente a un caso de bullying que generó conmoción en el país y compartió una experiencia personal que atravesó junto a su hija Isabella, de 12 años. A través de un video publicado en Instagram, la actriz relató situaciones de hostigamiento que la niña sufrió durante su paso por el jardín de infantes y la escuela primaria.

Su testimonio buscó generar conciencia sobre las consecuencias del acoso escolar y la importancia de que los adultos intervengan ante este tipo de situaciones. En su descargo, la comediante también c uestionó las respuestas que recibió de algunas autoridades educativas y apuntó contra la responsabilidad de las familias.

"No mirar para otro lado también educa" , expresó la humorista al comenzar su relato. Luego recordó un episodio ocurrido cuando Isabella asistía al jardín de infantes, en el que otra niña la acorraló contra una pared y una docente tuvo que intervenir: " Lo que salía de la boca de esa niña de cinco años no venía de su cabeza, venía de su casa ", reflexionó Dani La Chepi, al considerar que los comentarios de la pequeña reproducían expresiones escuchadas en su entorno familiar.

https://www.facebook.com/share/r/1ATZPz7Wvj/

"Le decía que su mamá no laburaba, que era una put..., que su padre era carnicero y eso sí era trabajar", recordó sobre las agresiones que recibió su hija. Ante la posibilidad de que los ataques se repitieran, la actriz decidió hablar directamente con la madre de la otra niña: "No voy a incitar a la violencia, pero como padres debemos involucrarnos directamente porque, a veces, la escuela no puede con todo", sostuvo.

Las burlas continuaron durante la primaria

La comediante explicó que el acoso volvió a aparecer cuando Isabella cursaba la primaria. En esa etapa, según contó, otros chicos se burlaban de su hija por tener vello en los brazos, al punto de que la niña evitaba usar remeras de manga corta durante el verano. Dani La Chepi aseguró que volvió a plantear el problema ante las autoridades de la institución, pero recibió una respuesta que consideró insuficiente. Según relató, la directora le dijo que eran "cosas de chicos", por lo que decidió hablar con la abuela del niño involucrado.

En su testimonio, también mencionó otra situación de violencia que conoció a través de Isabella, quien estaba atenta a los problemas que atravesaban sus compañeros. La actriz contó que una niña llegaba con moretones y sentía temor de su padre, quien presuntamente amenazaba tanto a la menor como a su madre: "Las escuelas deben involucrarse", sentenció, al insistir en la necesidad de que las instituciones actúen frente a posibles situaciones de violencia.

El fuerte mensaje de Dani La Chepi por el caso de Catamarca

El descargo de la humorista estuvo motivado por el caso de una adolescente de 17 años que sufrió agresiones y hostigamiento por parte de sus compañeras, tanto en el colegio como durante un viaje de egresados a Bariloche. La situación tomó mayor repercusión después de que una de las jóvenes señaladas por el bullying publicara un video en redes sociales en el que reconoció su participación, lo que provocó una fuerte reacción de indignación.

Al referirse a la víctima, Dani La Chepi expresó su enojo por las consecuencias que habría sufrido la adolescente y por la situación de los adultos involucrados: "A esta víctima de Catamarca le cag... la vida. No pudo ni terminar la secundaria. Está en tratamiento psiquiátrico mientras los padres de la estúp... esta están en sus casas", manifestó furiosa.

Con su relato, la actriz puso el foco en el impacto que el acoso puede tener en la vida de quienes lo padecen y reclamó un mayor compromiso de las familias y las escuelas para prevenir estas situaciones y evitar que se repitan.