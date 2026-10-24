Qué dice el comunicado del colegio de las alumnas denunciadas por bullying en Catamarca

El Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia inició un sumario sobre el caso que se investiga por bullying y hostigamiento hacia una estudiante del último año.

Intervino el Ministerio de Educación y Trabajo ante la denuncia de una estudiante de padecer bullying y hostigamiento de parte de otras alumnas del Colegio Privado Pía Didoménico de Catamarca.

Desde la cartera educativa visitaron la institución desde donde se emitió un comunicado en el que aseguraron que se actuó “con celeridad” ante la denuncia en principio por presunta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los episodios de bullying que habría sufrido una alumna durante meses.

A través de un comunicado, el Colegio Privado Pía Didoménico informó a la comunidad educativa que, ante una situación de público conocimiento que involucra a una estudiante de la institución, “actuó con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos, llevando adelante las actuaciones correspondientes y poniendo lo sucedido en conocimiento de las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Trabajo”.

Aseguraron que “se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”.

Respeto por los estudiantes y su intimidad

En otro apartado del comunicado, se indica que desde el colegio se reafirma el “compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad, así como la protección de su bienestar psicológico y emocional”.

Adelantaron que seguirán trabajando conjuntamente con los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso. Indicaron que resguardarán a quienes pudieran verse afectados y garantizarán la continuidad de las trayectorias escolares “en condiciones adecuadas de cuidado y acompañamiento”.

Solicitan a la comunidad mantener respeto por la privacidad de las personas involucradas y así evitar la difusión de información no verificada que pudiera afectar su bienestar.

Sentada frente al colegio

La comunidad educativa del Colegio Privado Pía Didoménico realizó una sentada frente a la institución para manifestar su repudio por la situación de bullying que vivió una de las alumnas al tiempo que realizó un pedido de justicia.

Gentileza El Esquiu

Según el diario El Esquiu, en la convocatoria se leyó un escrito avalado por los presentes que cuestionaban la respuesta inicial del Colegio como así también la falta de empatía de los agresores. Exigieron la "aplicación inmediata de medidas disciplinarias y pedagógicas", además de la contención psicológica para la joven acosada y su entorno familiar.

Las agresiones durante el viaje de egresados

La polémica se profundizó por un video publicado en Instagram por una estudiante de sexto año del mismo colegio, quien relató situaciones de maltrato durante el viaje a Bariloche, realizado entre el 3 y el 11 de octubre.

En la grabación, la joven contó que arrojó el contenido de un vaso sobre la cabeza de su compañera y describió las burlas posteriores sobre su cuerpo y apariencia física. También reconoció: “Nosotras no parábamos” y “Yo lo estaba disfrutando”.

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El registro llegó a la asesora de menores, que presentó la denuncia correspondiente. Según las publicaciones en medios catamarqueños, dos de los adolescentes investigados por el material íntimo participaron del viaje, mientras que el tercero no lo hizo.

La familia cuestionó que las restricciones impuestas a los involucrados fueran levantadas pocos días antes de la partida. “Las medidas de coerción fueron impuestas de manera irregular... se impusieron esas medidas de restricción, pero después fueron levantadas dos o tres días antes del viaje a Bariloche”, sostuvo la madre.

El impacto en la adolescente y el reclamo familiar

El padre describió un cambio profundo en la vida de su hija y aseguró que dejó de realizar actividades cotidianas. “Nuestra niña era una chiquita normal y feliz, que estudiaba bien, tenía un montón de amigas, salía de fiesta, hacía gimnasio, aprendía a manejar el auto y tenía su propia independencia. Dejó de hacer todo; dejó de tener vida”, manifestó.

También relató que, tras regresar a clases, la adolescente sufría episodios de angustia, vómitos y dolores de panza. Según su testimonio, la familia recibió una evaluación que detectó indicadores de ideación suicida, lo que incrementó su preocupación por el estado emocional de la joven.