Cómo está compuesta la "bazooka" de dólares que tiene el gobierno para el 2027

Los financistas creen que el año próximo el gobierno no va a tener los dólares suficientes para pagar sus deudas en dólares. Pero el secretario de Finanzas de la Nación salió a explicar de dónde van a salir los billetes

Luis Caputo pasó de decir que la oposición no puede ganar en 2027 a ofrecer un paquete de dólares.

Hay una duda que persiste en el mercado, que es lo que está determinando el curso de acción del gobierno de las últimas semanas. Se trata de los vencimientos de deuda del año 2027, ya que no todos están seguros que el gobierno los tenga a mano para paga r. Es lo que ha llevado al presidente Javier Milei hace unos días a asegurar que tiene una “bazooka” de u$s75.000 millones.

¿En qué consiste ese paquete de dólares que el gobierno asegura contar para el año próximo?. El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, trató de explicarlo esta semana en un encuentro organizado por las cámaras que representan a las compañías de seguro.

El gobierno dice que en 2027 va a contar con u$s20.000 millones de un swapp de monedas con China, otro swapp de Estados Unidos por igual monto, y que este año va a dejar compras de reservas por otros u$s20.000 millones. Y además, dice que está en condiciones de hacer contratos de futuro por otros u$s15.000 millones. En total son u$s75.000 millones.

Recientemente, Milei agregó otros u$s50.000 millones de empresas que supuestamente van a invertir a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y por eso dijo que tenía u$s125.000 millones para enfrentar una corrida.

La realidad es que el paquete que presentó Furiase depende de cosas que tienen que ocurrir en el futuro, que no está claro si van a pasar, sobre todo, si las encuestas siguen mostrando que el gobierno no tiene asegurado un triunfo en primera vuelta.

Por caso, hay dinero de Estados Unidos que podría no llegar si Donald Trump perdiera las legislativas del 3 de noviembre.

Por otro lado, el gobierno supone que va a tener una demanda adicional de dólares de u$s7.090 millones. Unos u$s1.850 millones serían de anticipo de importaciones y otros u$s5.240 millones, que sería la dolarización, es decir, lo que la gente podría comprar en un año de elecciones. A eso lo enfrentaría con una oferta adicional de u$s9,317 millones. Un total de u$s6.930 millones provendrían del RIGI y otros u$s2.927 millones del superavit de la balanza comercial.

El Ministerio de Economía opera para un mercado de financistas cuyo objetivo es obtener rendimientos. En ese segmento de la economía hay que tener información para anticipar hechos, entrar en un activo cuando está barato y vender cuando sube de precio. Luis Caputo tiene el problema de que el mercado supone que los bonos de Argentina se podrían desplomar porque no está claro quién podría ganar las elecciones del 2027.

Entonces trata de generar expectativas positivas: el discurso de que “hay cero posibilidades de que Axel Kicillof (el gobernador de Buenos Aires) gane”, pasó a “tengo dólares para enfrentar una corrida y puedo pagar los vencimientos”.

En cambio, la titular de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto, indicó recientemente que aunque se menciona la posibilidad de utilizar partes de un swap con China o líneas de apoyo de Estados Unidos, no hay precisiones reales ni garantías de que esos fondos estén disponibles en la magnitud que requiere el programa. Además afirma que como el modelo se basa en el retraso del tipo de cambio para contener la inflación la Argentina se encarece en dólares y reduce los márgenes de acumulación genuina de reservas.

Los financistas en cambio estarán en modalidad “wait and see” hasta que se despeje el escenario político. Lo que en el lenguaje campero se traduce como “desensillar hasta que aclare”.