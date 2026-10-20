Varias entidades ofrecen inversiones de bajo riesgo que sirven para mantener los ahorros en dólares y tener rentabilidad. Cómo aprovecharlas.

Plazo fijo en dólares: cuánto rinden US$ 5.000 en octubre 2026 y qué bancos pagan las mejores tasas

Entre las personas que eligen ahorrar en dólares , uno de los errores más comunes es mantenerlos “quietos”. Para evitar esto, en octubre 2026 , varios bancos ofrecen plazos fijos en moneda extranjera que, además de preservar dichos ahorros, también generan una rentabilidad adicional. El resultado dependerá tanto de la entidad financiera como del plazo elegido.

Aunque las tasas de interés en dólares son considerablemente más bajas que las ofrecidas en pesos, la posibilidad de mantener el capital dolarizado sigue siendo una estrategia muy elegida para muchos ahorristas que desean evitar la posible volatilidad cambiaria.

Este tipo de inversión no busca generar grandes ganancias por intereses, sino ofrecer una alternativa de "guarda" remunerada superior a tener el dinero estático en una caja de ahorro , donde la tasa de interés es cercana a cero.

El plazo fijo en dólares permite mantener el valor de los ahorros y generar una leve ganancia.

Cuánto rinde un plazo fijo de 5.000 dólares en octubre 2026

Para entender cuánto rinde realmente un capital de US$ 5.000, es fundamental diferenciar la Tasa Nominal Anual (TNA) de la tasa efectiva que recibirá el ahorrista al finalizar el plazo elegido. Generalmente, los depósitos a plazo fijo en dólares tienen un plazo mínimo de 30 días, aunque la mayoría de las entidades financieras ofrecen tasas escalonadas dependiendo de cuánto tiempo se inmovilice el dinero. Es decir, a más tiempo, un mayor rendimiento.

Por ejemplo, a 30 días, el Banco de Córdoba (Bancor) ofrece una TNA del 1,80%, por lo que una colocación de US$ 5.000 generaría aproximadamente US$ 7,40 de intereses y devolvería US$ 5.007,40 al vencimiento.

Si se elige congelar los fondos por más tiempo pero sin extenderse demasiado, el Banco Macro informa a 90 días una TNA del 2,25%. Con el mismo capital, el rendimiento aproximado sería de US$ 27,74, para alcanzar un total de US$ 5.027,74.

Para inversiones a corto plazo, es decir a 30 días, estas son algunas de las opciones disponibles en octubre 2026:

Bancor : 1,80%

: 1,80% Banco Macro : 1,50%

: 1,50% Banco Nación : 1,25%

: 1,25% Banco Provincia : 1,25%

: 1,25% Banco Hipotecario: 1,25%

1,25% Banco Piano: 1,25%

1,25% Galicia: 1,25%

Algunas entidades ofrecen un mayor rendimiento si se arma un plazo fijo por los canales electrónicos.

Cuánto rinden los plazos fijos en dólares a largo plazo

Algunas entidades cuentan con intereses más elevados si se decide armar un plazo fijo por seis meses o un año. Una de ellas es el Banco Nación, que eleva la TNA al 4,50% para depósitos hechos por canales electrónicos a 365 días. Otras opciones son:

Banco Macro: 4% a un año

4% a un año Bancor: 3,8% a un año

3,8% a un año Banco Hipotecario: 3,5% a un año

Otras entidades ofrecen tasas altas, aunque exigen determinados requisitos. Por ejemplo, el BBVA cuenta con una tasa de 3,5% a 365 días, aunque se requiere una inversión mínima de US$ 15.000 y solo está dirigida a determinados clientes que cobren sus haberes en el banco y tengan paquetes Black+.

El rendimiento dependerá mucho del plazo de duración del plazo fijo.

Qué tener en cuenta antes de armar un plazo fijo en dólares

Antes de avanzar con este tipo de inversión, se deben analizar los siguientes aspectos: