Créditos hipotecarios: la clave detrás de los anuncios de Luis Caputo

El gobierno de Javier Milei está tratando de "reactivar" la economía en los sectores a los que no le está yendo bien. Está diseñando algunas medidas en grageas, para no reconocer públicamente que el modelo es de dos velocidades. Una de las primeras medidas que lanzó hace un par de semanas el ministro de Economía, Luis Caputo, se refiere a la posibilidad de que se puedan dar créditos en dólares a empresas que no facturan en esa moneda.

Se trata de un financiamiento moderado. Son unos u$s6.000 millones aproximadamente que estarían en condiciones de salir al mercado, según indican algunos estudios. El punto que estaba en duda es si habría demanda para ello. Y tal vez, con el anuncio de este martes sobre créditos hipotecarios empieza a ponerse un poco mas claro el panorama. Para los créditos en dólares Caputo está pensando en las empresas desarrolladoras inmobiliarias.

De hecho, tras la conferencia de prensa que ofreció por la mañana, se reunió con empresarios de ese sector. Y es que el mercado inmobiliario se maneja formalmente en pesos, pero en realidad sus precios se fijan en moneda de los Estados Unidos. Así que mientras le presta plata a los constructores de departamentos, ahora busca activar la demanda de viviendas.

Va a ser de modo acotado. Según dijo hoy podrían ser unos 17.000 créditos, por un total de $2 billones que estarían a disposición. El punto es que no hay nada que obligue a los que tomen prestamos a comprar departamentos nuevos. Es probable que esa demanda se dirija al mercado de usados.

De alguna manera, el gobierno está tratando de estimular algo la actividad de la construcción, porque está a su vez tiene efecto dinamizador colateral sobre otras industrias. Si se fabrican edificios de departamento hay mayor demanda de hierro para construcción, griferías, yesos, molduras, bienes de linea blanca como concinas y calefones, etc, etc.

Es decir, de alguna manera el titular del Palacio de Hacienda admite en los hechos que algo hay que hacer para que se mueva algo mas el mercado interno y la actividad.

El problema de los morosos

Mientras tanto, según trascendió, los bancos está pidiendo al Gobierno algunas condiciones para resolver el problema de los 6 millones de personas que están clavadas con créditos impagabales.

El primero de los puntos es poco viable. Va a haber fondos del FGS para hipotecarios porque estos tienen una mora del 1,6%. Es baja. No para resolver problemas de tarjetas de crédito. Los bancos pretendían de alguna manera que el FGS les comprara bonos de deuda emitidos contra las hipotecas. Lo que se llama "securitización". No prosperó. A cambio Caputo los invita a tomar fondos del FGS en plazos fijos de largo plazo, de 1 a 5 años, algo que tiene menos riesgo y está el linea con las regulaciones del FGS. Luego faltaría que el Banco Central redujera algo los encajes, es decir, la obligación de mantener dinero inmovilizado para actuar en casos de corridas. Y por último la clave: los impuestos que se cobran sobre las cuotas de cualquier crédito, que suelen ser escandalosos. Pueden agregar entre un 30% y un 50% al costo total del préstamo. Para eso haría falta que las provincias renuncien a cobrar Ingresos Brutos sobre ese tipo de financiamiento. Tambien que el Gobierno nacional deje de cobrar IVA y de percibir Impuesto a las Ganancias sobre las cuotas.

Cual sería el imapacto de esta jugada

Por el momento no hay estudios sobre cuánto podrían impactar una inversión de u$s6.000 millones en la economía. Tendría primero que haber una alta demanda de hipotecarios por casas nuevas que lleven a los desarrolladores a generar proyectos adaptados a la nueva realidad.

No parece ser algo que vaya a madurar rápidamente. Tal vez, si la aplicación de ese tipo de esfuerzo se hiciera para resolver el problema de los morosos el efecto sobre el consumo popular y la actividad de las pymes podría ser más rápido. Pero por ahora Caputo parace dar señales de querer avanzar en la activación del sector de la construcción.

El economista Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) afirma que "lo que se busca con esto es activar la demanda de dinero". "Podrían haberlo hecho con sectores del consumo, pero seguramente el dinero se iría a pagar deudas", explicó a LM Neuquen. El economista considera que el impacto sobre la actividad va a ser limitado. Letcher señala que el "hilo conductor" de las medidas de Caputo está enfocado en incrementar la demanda de pesos.