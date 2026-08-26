Luis Caputo anunció un programa para impulsar los créditos hipotecarios: cómo funcionará

El anuncio del ministro de Economía se dio en la antesala de la sesión en la que se tratará la reforma del Banco Central y los cambios en la ley de Inocencia Fiscal.

En la previa a una sesión clave en la Cámara de Diputados , el ministro Luis Caputo brindó una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas del Gobierno.

El ministro de Economía estuvo acompañado del vicedirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

El anuncio se dio en la antesala de la sesión en Diputados , donde se tratará la reforma del Banco Central y los cambios en la ley de inocencia fiscal.

Caputo dio a conocer una iniciativa para generar depósitos públicos de largo plazo que permitan generar fondos prestables para crédito para vivienda ajustado por UVA. El FGS pondrá a disposición $2 billones para fondear préstamos hipotecarios.

Créditos hipotecarios con fondos de ANSES

"Estamos acá para anunciar una medida que va a impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios. Para este gobierno son una prioridad por diferentes razones. Una porque hace a la justicia social", dijo Caputo al iniciar la conferencia.

"Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 0 40 años para ahorrar y poder comprar su vivienda", agregó. Y segundo, aclaró, "porque tiene un efecto multiplicador en la economía".

En este contexto, el ministro anunció que el Gobierno va a extender el plazo de estos plazos fijos que tienen en los bancos "se van a hacer licitaciones transparentes con los bancos, a un año y cinco años. Esto le va a permitir a los bancos acelerar el nivel de créditos hipotecarios".

"El monto del programa es de 2 billones de pesos, provenientes de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, van a ser licitaciones de plazos fijos con una tasa mínima requerida", precisó. Los bancos no podrán superar una tasa de 7,5%.

Según detallaron, el tomador del crédito estaría pagando una cuota de 865 mil pesos, lo que se asemejaría mucho a un alquiler, y el ingreso neto requerido para acceder al crédito sería de $3.460.000.

Además, el proyecto apunta a impulsar la securitización de las hipotecas, un mecanismo que permitiría a los bancos transformar sus carteras de créditos en instrumentos financieros y venderlos a inversores.

La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

"El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande", explicó el funcionario en conferencia de prensa.

Qué es el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que usarán para incentivar los créditos

El Gobierno busca utilizar una parte de la operatoria del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para los créditos hipotecarios.

"Para este gobierno es una prioridad: uno, porque hace a la justicia social, no hay nada más justo que una persona que tenga trabajo tenga una vivienda y no tenga que esperar 30 años para ahorrar para poder comprarla", comenzó el titular del Palacio de Hacienda.

El programa busca atacar el principal obstáculo que enfrentan los bancos: el descalce de plazos entre la duración de sus depósitos y la de los créditos hipotecarios, facilitando el fondeo de largo plazo y promoviendo un mercado inmobiliario más dinámico.