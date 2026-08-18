Volvió la motosierra de Luis Caputo en julio, tras un par de meses de suba de gastos

El ministro volvió a hacer fuertes ajustes de las erogaciones para mantener las cuentas con resultado positivo. Denuncian que se retienen fondos para caminos.

El Gobierno Nacional tuvo que aplicar un fuerte ajuste del gasto en julio para poder compensar el desplome de los ingresos y así poder presentar los números del Estado con superávit. Según informó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en el séptimo mes del año el gobierno tuvo un superávit primario de $2,9 billones.

Superávit primario quiere decir que si se comparan los gastos corrientes y habituales respecto de los ingresos de impuestos y otros, excluyendo las ganancias financieras, en resultado fue positivo. En otras palabras: sobró dinero.

El dato oficial indica que el Estado Nacional tuvo ingresos por $17 billones y gastos por $16,5 billones. A eso se le suman $79.000 millones de ingresos de capital y se le deben restar $281.000 millones de gastos de capital (inversión) entre lo que se incluye dinero gastado en las provincias.

Si se toman en cuenta, después, los pagos de intereses de deuda del Gobierno Nacional el superávit (que es lo que queda tras pagar la deuda pública) se reduce a $244.897 millones. Es lo que se denomina "superávit financiero".

El volantazo del gobierno al gasto público

Lo destacable del resultado de julio es el fuerte volantazo que le pegó el gobierno central al gasto público.En junio las erogaciones habían subido 3,2% en términos reales.

En mayo había bajado 2,2%, pero abril había subido 1,6%. Es decir, el gobierno central está demostrando tener problemas para sostener los buenos resultados, sobre todo, porque están cayendo los recursos provenientes de impuestos. La realidad le está imponiendo límites al ajuste. No le queda mucho donde recortar.

En principio, en el último mes hubo denuncias de parte de legisladores de la oposición en relación al fondo especial para infraestructura de caminos que se financia con el Impuesto a los Combustibles.

Se estima que son unos $3 billones que desde Buenos Aires no se estarían destinando en su totalidad. Un dato a tener en cuenta es que entre mayo y junio el gobierno nacional "pisó" pagos por $1,6 billones. Es decir, si bien aceptó facturas de proveedores, comenzó a demorarles los pagos. Es probable que en julio haya vuelto a incrementarse ese recurso de "demorar los cheques".

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala al respecto que "del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de julio, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 2,5%".

"Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 3,1% y los no tributarios subieron un 4,8% real interanual", señala el IARAF

La entidad indica que "el gasto primario, por su parte, registró una caída real interanual del 7%" y que "como resultado, el superávit primario de julio 2025 de $2.341.127 millones en pesos constantes de julio 2026, se transformó en un superávit primario de $2.960.333 millones".

Por otro lado, el gasto en intereses subió 5,8% en términos reales interanuales.