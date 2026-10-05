UOCRA con aumento en octubre 2026: cuánto se cobra por día en construcción, según cada categoría

Los empleados del sector cobrarán un nuevo aumento tras el acuerdo de paritarias entre la UOCRA y las cámaras empresarias.

Cuánto cobran por día los trabajadores del sector de la construcción, según cada categoría

Los empleados de la construcción de todo el país cobrarán en septiembre 2026 el primer aumento del nuevo acuerdo de paritarias alcanzado entre la UOCRA y las cámaras empresariales para el último tramo del año. Este entendimiento establece los salarios básicos para las distintas categorías y contempla diferenciales dependiendo de la zona donde cada trabajador se desempeñe.

Aunque aún resta la homologación de la Secretaría de Trabajo de la Nación, este nuevo esquema pactado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ), la Cámara Argentina de la Construcción ( CAMARCO ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ) abarca el trimestre septiembre-noviembre , y establece una cláusula de revisión en octubre para definir los incrementos de diciembre.

La aplicación de estos porcentajes sirve como base para el cálculo de los adicionales de convenio y suplementos correspondientes a cada zona de trabajo. Los incrementos acordados también podrán absorber o compensar las subas que los empleadores hayan otorgado de manera voluntaria desde agosto a cuenta de futuros aumentos , aunque no deberá traducirse en una reducción de los ingresos totales del empleado.

La UOCRA fijó un nuevo esquema de aumentos para el trimestre septiembre-noviembre.

De cuánto es el aumento para los empleados de la construcción en octubre 2026

El entendimiento fija un incremento salarial de 5,51% a pagar en tres tramos entre septiembre y noviembre, y se aplica sobre los salarios básicos de los trabajadores bajo los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10. La modalidad acordada estableció subas de carácter acumulativo, lo que significa que cada porcentaje de ajuste se calcula directamente sobre los valores vigentes del mes inmediato anterior.

Estos aumentos se aplicarán de la siguiente manera:

Septiembre : 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

: 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto. Octubre : 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

: 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre. Noviembre: 1,7% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en septiembre 2026, según cada categoría

Los salarios que perciben los trabajadores de la construcción varían de acuerdo con la categoría laboral y la zona geográfica en la que desempeñan sus tareas. El convenio contempla distintas escalas para oficiales, ayudantes, serenos y otras categorías del personal de obra, además de diferencias según las regiones establecidas en el acuerdo.

El entendimiento fija un aumento salarial de 5,51% a pagar en tres tramos. Claudio Espinoza

Con el nuevo aumento, estos son en septiembre 2026 los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $7.561 por hora

$7.561 por hora Oficial: $6.468 por hora

$6.468 por hora Medio oficial: $5.977 por hora

$5.977 por hora Ayudante: $5.502 por hora

$5.502 por hora Sereno: $999.495 mensuales

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $8.393 por hora

Oficial: $7.183 por hora

Medio oficial: $6.626 por hora

Ayudante: $6.135 por hora

Sereno: $1.113.481 mensuales

Zona C: Santa Cruz

Oficial especializado: $11.608 por hora

Oficial: $10.883 por hora

Medio oficial: $10.502 por hora

Ayudante: $10.197 por hora

Sereno: $1.670.938 mensuales

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial especializado: $15.123 por hora

Oficial: $12.936 por hora

Medio oficial: $11.955 por hora

Ayudante: $11.003 por hora

Sereno: $1.998.989 mensuales

El acuerdo establece una cláusula de revisión para octubre, cuando se definirá el incremento correspondiente a diciembre.

Estos valores corresponden a los salarios básicos establecidos por el convenio colectivo. El ingreso final puede variar según la cantidad de horas trabajadas, los adicionales convencionales, las horas extras, la presencialidad, traslados, viáticos y otros conceptos particulares incluidos en la liquidación de cada empleado del sector.

Un sector que viene cayendo

De acuerdo a los últimos datos del INDEC, la actividad de la construcción cayó en julio pasado el 4,6% con respecto a junio último y mostró un derrumbe del 4,5% en comparación con igual periodo de 2025. En junio también se había contraído un 4,3%. Pese a los datos negativos, el sector acumula un crecimiento del 1,7% en los primeros siete meses del año. Además, los puestos de trabajo crecieron un 1,2% interanual en junio último, hasta los 376.374.