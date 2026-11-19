En el trágico siniestro ocurrido el 20 de septiembre sobre la Ruta 6 murieron Serena Salazar (17) y Aldana Milagros Lara (20), mientras que otros dos jóvenes sufrieron heridas gravísimas.

La fiscal del caso de la región Vaca Muerta Norte , Cintia Moya , formuló cargos por homicidio simple con dolo eventual contra el conductor de la camioneta Toyota Hilux que el 20 de septiembre protagonizó un trágico vuelco en Rincón de los Sauces , provocando la muerte de dos jóvenes y dejando a otros dos ocupantes con lesiones de extrema gravedad . El imputado, de apellido Hernández, manejaba alcoholizado, sin licencia de conducir y a casi el triple de la velocidad máxima permitida en un tramo urbano .

Durante la audiencia, realizada este jueves, la representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el siniestro se produjo alrededor de las 10.30 sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos, cuando la camioneta negra circulaba en dirección al ingreso de la ciudad. En el habitáculo viajaban cinco vecinos de la localidad: el conductor, un joven identificado como A.J. en el asiento del acompañante, y en la parte trasera L.V. junto a Serena Salazar, de 17 años, y Aldana Milagros Lara, de 20 .

De acuerdo con las pericias accidentológicas incorporadas al expediente, Hernández desplazaba el rodado a una velocidad mínima de 167 kilómetros por hora en una zona urbana donde el límite máximo es de 60 km/h , caracterizada, además, por contar con una intersección y una bicisenda lateral. A esa temeridad se sumó que los estudios toxicológicos arrojaron que tenía 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre y carecía de licencia habilitante .

Para la fiscal Moya, el acusado era plenamente consciente de estas condiciones y del riesgo mortal que implicaba conducir sin capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, aceptando con su accionar la posibilidad de provocar la muerte o heridas graves a quienes lo acompañaban.

Ocho tumbos y un saldo fatal

La reconstrucción técnica del hecho determinó que, al perder el dominio de la Hilux, el conductor salió de la cinta asfáltica hacia la banquina Norte. La camioneta derrapó de forma descontrolada entre la calzada y la banquina durante unos 185 metros y luego comenzó a volcar, dando ocho tumbos a lo largo de otros 49 metros hasta quedar detenida sobre sus cuatro ruedas encima de la bicisenda.

Producto de la violencia de los impactos, y bajo la presunción policial de que no llevaban colocados los cinturones de seguridad, Serena Salazar y Aldana Milagros Lara salieron despedidas del vehículo y fallecieron en el acto a raíz de politraumatismos gravísimos.

Por su parte, los otros dos jóvenes sobrevivieron de milagro, pero con cuadros críticos: A.J. sufrió traumatismo de tórax, fracturas en ambas clavículas y una contusión pulmonar, mientras que L.V. padeció traumatismos de cráneo, tórax y abdomen, fracturas múltiples de pelvis, lesiones en la columna vertebral y fractura de tobillo, por lo que debió ser derivado de urgencia a Neuquén capital, permaneció un mes internado y continúa actualmente bajo internación domiciliaria.

Intentó culpar a un sobreviviente por Instagram

Más allá de la gravedad del choque, la fiscalía solicitó que Hernández cumpla cuatro meses de prisión domiciliaria al acreditar un concreto riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según expuso Moya, el imputado se contactó a través de la red social Instagram con L.V. -el joven que sufrió las peores secuelas físicas- e intentó persuadirlo para hacerle creer que era él quien conducía la camioneta al momento de la tragedia.

Sin embargo, el sobreviviente le respondió con firmeza que el conductor era Hernández y dejó asentado en su declaración la extrañeza que le generó esa maniobra para desligarse de la culpa.

Considerando este intento de manipulación, la solidez de las pruebas reunidas, entre ellas autopsias, historias clínicas, informes mecánicos y testimonios, y la alta expectativa de pena efectiva que prevé el delito atribuido (que parte de un mínimo de ocho años de prisión), el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos por dos hechos de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con dos hechos de lesiones graves.

Finalmente, el magistrado dispuso la prisión domiciliaria por cuatro meses para el acusado, medida que será controlada mediante rondines policiales sorpresivos y la colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica.