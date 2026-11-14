Choque y fuga en Rincón de los Sauces: le destruyeron el auto sobre la Ruta 6 y escaparon

Ocurrió esta madrugada frente al local nocturno VIP, donde un Volkswagen Passat sufrió graves daños en su trompa y en la parte trasera.

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 6, en Rincón de los Sauces, movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, luego de que uno de los vehículos involucrados se diera a la fuga tras el impacto . Afortunadamente, y pese a la violencia del choque, no hubo personas heridas .

De acuerdo con el parte oficial difundido por el cuartel de Bomberos de la comarca petrolera, la alerta se recibió exactamente a las 02.18 a través de un llamado que advertía sobre un siniestro ocurrido sobre la Ruta 6, a la altura del local nocturno VIP. An te el aviso, se despachó de inmediato una dotación hacia el punto indicado para asistir a posibles víctimas.

Al arribar, los bomberos constataron la presencia de un auto Volkswagen Passat color blanco que había quedado detenido sobre la calzada con i mportantes daños materiales tanto en su parte frontal como en el sector posterior, lo que daba cuenta de la mecánica del accidente. Para ese momento, efectivos policiales ya se encontraban en el sitio realizando las primeras tareas de resguardo.

Tras evaluar la escena y descartar riesgos mayores sobre el vehículo detenido, el personal de emergencias procedió a entrevistar al propietario del rodado. Según el relato aportado por el conductor en el lugar, tras producirse el impacto, el otro vehículo involucrado abandonó la escena sin detener su marcha.

En el auto afectado se trasladaban tres hombres, quienes fueron asistidos y evaluados de manera preventiva, confirmándose que ninguno de ellos presentaba lesiones de consideración ni requirió traslado hospitalario.

Finalmente, el operativo culminó con un trabajo articulado entre el personal de Bomberos, efectivos de la Policía y agentes de Tránsito, quienes ordenaron la circulación vehicular y despejaron la calzada para normalizar el paso por la ruta.

Brutal choque entre dos camiones en Ruta 7: uno transportaba petróleo crudo

Una vez más, la Ruta Provincial 7 fue escenario de un impactante choque. El accidente de tránsito ocurrió el jueves 12 de noviembre por la tarde, en el corazón de Vaca Muerta. De acuerdo con la información recabada, el choque se registró a la altura del yacimiento hidrocarburífero El Orejano.

El siniestro vial involucró a dos camiones de grandes dimensiones que protagonizaron un choque por alcance. Si bien las pericias serán las que determinen las circunstancias del hecho, se presume que el primer rodado frenó para esquivar un pozo y fue impactado desde atrás por el segundo vehículo.

Una vez más, la ruta provincial 7 fue escenario de un impactante choque. Esta vez, dos camiones protagonizaron un choque por alcance, en el corazón de Vaca Muerta.

La situación generó demoras en el tránsito y demandó un gran operativo de parte de los equipos de emergencia.

Por el momento, se conoció que el primer camión pertenecería a la empresa de transportes Crexell. Además, se supo que el conductor del segundo rodado quedó atrapado en el interior y debió ser rescatado. Respecto a su salud, se informó que al momento de ser asistido se encontraba en grave estado.