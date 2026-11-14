Alerta vial en Neuquén: ya hubo más de 3 mil accidentes y 56 muertes en lo que va del año

La referente de la Asociación Civil Bien Argentino, Sandra Torres, advirtió que el 95 % de los incidentes responde a malas decisiones humanas. Aumento de motos en las calles y la preocupación por el consumo de alcohol en menores.

La provincia de Neuquén atraviesa un escenario complejo en materia de seguridad vial , con cifras que vuelven a encender las alarmas de cara al cierre del año 2026. Según los registros compartidos entre la Asociación Civil Bien Argentino y el área de Planeamiento de la Policía , hasta octubre se contabilizaron 3.126 siniestros viales , con 342 episodios ocurridos sólo durante ese mes, y la cifra acumulada de víctimas fatales ya asciende a 56 tras registrarse cuatro muertes en los primeros días de noviembre.

En diálogo con Radio Capital 88.5, la presidenta de la ONG, Sandra Torres , advirtió que la tendencia anual vuelve a acercarse al techo de los 4 mil siniestros y amenaza con superar las 62 muertes registradas durante todo el año pasado . Asimismo, aclaró que las estadísticas oficiales reflejan únicamente los hechos en los que interviene la Policía, Bomberos o el sistema de salud, dejando fuera una gran cantidad de colisiones menores que ocurren a diario en el ejido urbano.

Para Torres, más allá de las falencias en infraestructura, señalética o iluminación en rutas clave como la 22 y la 151 , el eje central del problema radica en la conducta al volante . "Cuando hacés los informes técnicos de los peritos accidentológicos terminan siendo siempre que es una mala decisión que se tomó: lo técnico, la falla mecánica o el clima se reduce a un 5 %", subrayó.

Entre las conductas más riesgosas señaló la falta de respeto por las distancias de frenado -causa frecuente de los choques en cadena en sectores como el Cañadón de las Cabras o los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti- y el crecimiento exponencial de motocicletas, bicicletas eléctricas y monopatines. Según explicó, el contexto económico impulsó a muchos vecinos a volcarse a las motos por ser un medio más accesible y ágil, lo que incrementó la exposición de los usuarios más vulnerables del sistema vial.

Obras, herramientas digitales y estrés urbano

La dirigente describió un clima de alta tensión en las calles de Neuquén capital, potenciado por las obras viales, los trabajos de bacheo y los cortes de tránsito que ralentizan la circulación. "Hoy los niveles de agresividad que hay en nuestra ciudad son altísimos. Tirás un fósforo al aire y se prende fuego todo", graficó, recomendando optar por caminar o utilizar el transporte público en trayectos cortos para reducir el estrés.

En ese contexto de congestión, Torres destacó el uso de herramientas tecnológicas para ordenar la movilidad diaria. Como mánager para la Patagonia de la aplicación Waze, explicó que recibe diariamente los partes de infraestructura para cargar las novedades del tránsito en la plataforma, una herramienta que también utiliza la Municipalidad de Neuquén para informar cortes de calle y desvíos en tiempo real, permitiendo a los conductores anticipar demoras y elegir vías alternativas menos colapsadas.

A este escenario se suma la explosión demográfica vinculada al desarrollo de la región, que incorpora habitantes con distintas costumbres de manejo. Torres comparó la cultura vial de localidades como San Martín de los Andes, donde prevalece el respeto al peatón, con la dinámica de las grandes urbes donde prima "la ley de la selva y el que mete primero la trompa".

Educación vial y alerta por consumos en menores

De cara al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito, que la organización conmemorará con una actividad junto a Naciones Unidas y la OMS en el Paseo de la Costa, Torres hizo hincapié en la educación temprana como herramienta de transformación.

Finalmente, expresó su preocupación por la detección de consumos problemáticos en chicos de 12 y 13 años en escuelas primarias y por la naturalización del alcohol en el entorno familiar. En este sentido, destacó que el objetivo de las charlas en jardines y colegios es que sean los propios hijos quienes interpelen a los adultos para "bajar un cambio" al volante.