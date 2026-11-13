Vendían drogas y cobraban con billeteras virtuales: cuatro condenados y multas por más de $17 millones

La investigación se inició a partir de 12 denuncias anónimas recibidas mediante el código QR de la Fiscalía y la aplicación Neuquén Te Cuida.

Cuatro hombres fueron condenados mediante procedimientos abreviados por la comercialización de drogas en la localidad de San Patricio del Chañar , en el marco de una causa impulsada por la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal. Uno de los involucrados deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva , mientras que los otros tres recibieron condenas de ejecución condicional . Además, entre todos deberán afrontar multas económicas que suman un total de $17.100.000 .

La pena más severa recayó sobre Ángel Xavier Toscano , quien fue condenado a cuatro años de prisión efectiva como autor del delito de comercio de estupefacientes y al pago de una multa de 60 unidades fijas, equivalentes a $7.200.000 .

Según determinó la investigación, Toscano vendía cocaína y marihuana desde su domicilio y, entre enero y julio, re gistró 1.710 transferencias por un monto aproximado de $143 millones . Durante el allanamiento en su propiedad, los efectivos secuestraron más de 500 gramos de cocaína, marihuana, balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares .

Por su parte, Walter Eugenio Barrera recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 30 unidades fijas ($3.600.000) en calidad de partícipe secundario. De acuerdo con la acusación fiscal, recibía sustancias de un proveedor, las fraccionaba y las distribuía bajo la modalidad de entregas a domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Gol. En su vivienda se incautaron dosis de cocaína, marihuana y distintos elementos vinculados con dicha actividad.

En tanto, Néstor Jorge Gatica también fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa de 30 unidades fijas ($3.600.000) como partícipe secundario. La Fiscalía acreditó que comercializaba drogas desde una vivienda y realizaba repartos a domicilio. Al allanar el inmueble se secuestraron 132 gramos de cocaína, marihuana, cinco balanzas y otros elementos de interés para la causa.

El cuarto condenado es Diego Armando Muñoz Arancibia, quien recibió dos años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas ($2.700.000), igualmente en carácter de partícipe secundario. La pesquisa comprobó que colaboraba con el abastecimiento de drogas para Toscano y otros investigados mediante traslados desde la ciudad de Centenario, utilizando una camioneta y una cuenta de Mercado Pago perteneciente a su pareja para canalizar parte del dinero.

El origen de la investigación y las sentencias firmes

La causa se puso en marcha a partir de 12 denuncias anónimas ingresadas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación Neuquén Te Cuida, herramientas que permitieron ubicar diversos puntos de venta de drogas en San Patricio del Chañar. Con esos datos, personal del Departamento Antinarcóticos llevó adelante tareas de observación y seguimiento, además de analizar publicaciones en redes sociales, movimientos en billeteras virtuales e información patrimonial de los sospechosos.

El 24 de julio se concretaron múltiples allanamientos que permitieron secuestrar la droga, el dinero y los dispositivos electrónicos. Con el avance de la pesquisa, la Fiscalía descartó la agravante por intervención organizada de tres o más personas y diferenció los grados de participación según el aporte individual de cada acusado.

Finalmente, los cuatro reconocieron su responsabilidad y aceptaron las penas acordadas. El juez Juan Manuel Kees homologó los acuerdos en dos audiencias y, tras la renuncia de las partes a los plazos de impugnación, las condenas quedaron firmes en el mismo acto.