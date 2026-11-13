Choque, fuga y un arma secuestrada: así cayó el conductor de una camioneta tras un seguimiento por cámaras

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes tras un presunto siniestro vial en Elordi e Yrigoyen. El conductor de una Toyota Hilux se negó al test de alcoholemia, circulaba sin seguro y junto al vehículo encontraron un elemento similar a un arma de fuego.

Un operativo desplegado durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el centro de la ciudad de Neuquén culminó con un hombre demorado , la retención de su licencia de conducir y el resguardo de un elemento con características similares a las de un arma de fuego , luego de que las cámaras de seguridad detectaran la circulación de una camioneta vinculada a un presunto accidente de tránsito .

La intervención policial comenzó alrededor de las 05.20 a partir de un requerimiento emitido por el Centro de Monitoreo Urbano . A través del sistema de videovigilancia, los operadores advirtieron el desplazamiento de una camioneta Toyota Hilux cuyo conductor habría protagonizado , momentos antes, un presunto incidente vial en inmediaciones de las calles Elordi e Yrigoyen .

A partir de esa alerta, se inició un seguimiento mediante las cámaras de seguridad de la zona en articulación con los móviles en calle. Efectivos del Departamento Móvil de Seguridad (DEMOSE) , que realizaban tareas de patrullaje preventivo y colaboraban con el monitoreo urbano, lograron localizar e interceptar el rodado en la intersección de las calles Salta y Roca .

Una vez detenida la marcha de la camioneta, procedieron a identificar al conductor y solicitaron la documentación reglamentaria del vehículo. Durante el control, constataron que el hombre circulaba sin el seguro obligatorio vigente. Además, los efectivos advirtieron que el conductor presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, motivo por el cual dieron inmediata intervención al personal de Tránsito Policial.

En ese mismo contexto, mientras se desarrollaba el procedimiento en la vía pública, los policías observaron sobre el cordón de la calzada, justo al lado de la camioneta interceptada, un elemento con características similares a las de un arma de fuego, el cual fue puesto de inmediato bajo resguardo para las actuaciones periciales y judiciales pertinentes.

Posteriormente, al arribar al lugar, personal de Tránsito Policial labró un acta contravencional y procedió al secuestro preventivo de la licencia de conducir, debido a que el conductor se negó a someterse al test de alcoholemia.

Por su parte, efectivos de la Comisaría Primera tomaron intervención ante el hallazgo del arma y realizaron las consultas judiciales de rigor. Como resultado, se dispuso la demora del hombre por una presunta infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y por la presunta tenencia ilegal de un arma de fuego, siendo trasladado a la unidad policial para continuar con las diligencias administrativas y judiciales.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Un hombre de 80 años chocó y escapó

El conductor de 80 años de una Amarok provocó un fuerte accidente de tránsito el miércoles al mediodía y se dio a la fuga por Avenida Argentina al 1500. El siniestro involucró a tres vehículos, siendo que la mujer que se vio encerrada por la camioneta sufrió un choque y un vuelco por lo cual se interrumpió la circulación hacia Parque Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 en medio de una jornada cargada de siniestros viales. De acuerdo al relato de la automovilista de 39 años que ciculaba en un Volkswagen Polo Trek, una Amarok que avanzaba en el mismo sentido la encerró.

Aquella maniobra provocó que tuviera que dar un volantazo por el que chocó a un Volkswagen Fox color gris estacionado y volcó. La peor parte la llevó la automovilista que sufrió el destrozo de su auto volcado, principalemente en la trompa aplastada sobre el suelo.

El conductor de la Amarok se retiró del lugar, pero fue interceptado por personal motorizado y escoltado al lugar del accidente para realizar los trámites correspondientes.