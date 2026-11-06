Volvió de vacaciones y a la mañana siguiente le robaron la camioneta: quedó todo filmado

El damnificado había ido a pescar a la Cordillera, por lo que el delincuente también se apropió de todo lo que había en su interior: desde cañas hasta valijas con ropa.

Un vecino de la localidad de Centenario fue víctima de un indignante robo durante la madrugada del jueves. Había llegado de vacaciones , pero la tranquilidad se vio interrumpida el día siguiente, cuando se dio cuenta de que le habían robado su camioneta . La misma estaba cargada, además, con elementos de mucho valor. Los vecinos aportaron las imágenes de sus cámaras de seguridad , en donde la secuencia se puede ver con total claridad.

Ignacio, el damnificado, explicó en diálogo con LM Neuquén que había viajado a la Cordillera para pescar y regresó el miércoles 4 de noviembre a su vivienda, ubicada en calle Suyai 367, entre Lugones y Alfonsina Storni, en el barrio Sayhueque II . Cuando llegó la noche se fue a dormir y, al despertar, su Fiat Fiorino -que había dejado estacionada frente a su casa- ya no estaba.

"Me la robó a las 4.52 de la madrugada y yo me enteré a las 9.30, cuando me levanté. Después realicé la denuncia policial y empecé a hablar con los vecinos para recabar los videos captados por las cámaras de seguridad de la cuadra", detalló, amargado por la situación.

Además, comentó que al vehículo lo usaba para trabajar y, como si fuera poco, en el interior había quedado todo el equipo que llevó para pescar y acampar: "Se llevó cañas, moscas de pesca, mesa de camping con sillas, reposeras, la parrilla, la tabla, un cuchillo, mercadería, compresores de aire, la tarjeta verde de la camioneta, un tensiómetro, una valija con ropa, un mameluco térmico y un mameluco común. Un desastre".

En cuanto al rodado, se trata de una Fiat Fiorino color blanco con un detalle en la parrilla color gris. También tiene vidrios polarizados con un portaequipaje en la parte trasera. El dominio, en tanto, es EIH 351. La denuncia fue realizada en la Comisaría 52° de Centenario.

El ladrón tuvo que empujar la camioneta para llevársela

En los videos que captaron las cámaras de seguridad de los vecinos del barrio Sayhueque II puede verse, de manera detallada, cómo el delincuente-vestido con un pantalón negro con rayas blancas en sus laterales y una campera azul oscuro- tantea la cerradura de la camioneta para luego empujarla con total tranquilidad por la calle. Segundos después, se sube del lado de conductor y emprende la huida.

Robaron otra camioneta en Centenario y una cámara registró la fuga por Ruta 7

Una camioneta fue sustraída durante el sábado 31 de octubre en Centenario. Tras conocerse el hecho, comenzó la búsqueda para intentar reconstruir el recorrido que hicieron los autores y establecer dónde se encuentran actualmente. Uno de los datos que podría resultar clave para la investigación es una cámara de seguridad.

Se trata de una camioneta Renault Duster Oroch blanca, dominio AB 690 BP. El robo ocurrió en la intersección de las calles Honduras y Padre Jacinto Stábile, en inmediaciones de la segunda rotonda de Centenario, a las 8:50 de la mañana, según la orden de secuestro difundida por la Policía.

Gracias al registro de la cámara de seguridad, los investigadores encontraron que los delincuentes circularon en dirección a Neuquén, porque el paso de la Duster Oroch fue captado por la Ruta 7.

En paralelo, surgió la sospecha de que para concretar el robo podrían haber utilizado inhibidores de señal, un mecanismo que permite bloquear el cierre centralizado e impedir que el propietario advierta que el vehículo quedó sin protección. Sin embargo, esa modalidad todavía debía ser establecida en el marco de la investigación.