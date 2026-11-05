Denuncian hostigamiento policial a integrantes del colectivo LGBT en el Parque Central de Neuquén

Unas diez personas estaban reunidas en el sector de los Arcos Romanos para invitar a la 26° Marcha del Orgullo. Efectivos de la Policía en bicicleta irrumpieron en el lugar.

Una actividad de convocatoria a la Marcha del Orgullo terminó en una situación de tensión este miércoles por la tarde en el Parque Central de Neuquén . Un grupo de integrantes del colectivo LGBTIQNB+ denunció que fue increpado por efectivos policiales que llegaron en bicicleta hasta el sector de los Arcos Romanos "Graciela Alonso", les exigieron que se pusieran de pie y solicitaron sus documentos, bajo el argumento de que no estaba permitido fumar en la vía pública.

El episodio ocurrió mientras unas diez personas de la comisión organizadora de la 26° Marcha del Orgullo compartían una actividad al aire libre. Habían llevado una bandera con los colores de la diversidad, tomaban mate y comían galletitas, mientras preparaban una transmisión en vivo para invitar a la movilización y contar las actividades previstas.

“Estábamos en una actividad de la comisión organizadora del Orgullo de Neuquén . Nos juntamos a hacer un vivo para invitar a la marcha y contar lo que se venía”, relató a LM Neuquén Juan Montecino, integrante de la organización LGBT y de la comisión que prepara la convocatoria.

Según su testimonio, la intervención policial fue repentina y con un tono que consideró hostil. “Aparece la Policía en bicicleta, tira la bici y nos irrumpe. Todos se ponen de pie. Nos decían que no se podía fumar en la vía pública”, contó. Montecino señaló que los efectivos manifestaron que sentían olor a marihuana y que, a partir de ese momento, comenzaron a pedir refuerzos.

El integrante de la organización describió que llegaron más policías, algunos en motocicleta, y que les exigieron que mostraran sus documentos. La situación se prolongó hasta que se acercó una efectiva que, según indicó, parecía tener una jerarquía superior y pidió hablar con una persona del grupo. Una integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA) fue quien se acercó a dialogar con ella.

Denuncian hostigamiento policial a integrantes del colectivo LGBT en el Parque Central de Neuquén

“Nos dejó en una situación bastante incómoda. Uno espera que la Policía tenga otro trato”, expresó Montecino, quien cuestionó el despliegue que se produjo en un espacio público y a plena luz del día. También remarcó que la actividad era abierta y que las personas estaban identificadas con banderas del Orgullo.

El repudio de la comisión organizadora

Después del episodio, la comisión organizadora de la 26° Marcha del Orgullo difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a lo que calificó como un procedimiento policial violento y desmedido.

“Mientras compartíamos una actividad abierta de convocatoria a la Marcha del Orgullo, efectivos policiales se hicieron presentes de manera violenta y desmedida, exigiendo que nos pusiéramos de pie y solicitando nuestros DNI, bajo el argumento de que no se podía fumar en la vía pública”, señalaron.

Desde la organización advirtieron que el hecho no puede analizarse de manera aislada y lo vincularon con el contexto de violencia y discriminación que atraviesa la comunidad. En particular, mencionaron el reciente ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Nos preocupa y nos indigna este accionar, especialmente en un contexto en el que, hace apenas unos días, un grupo de varones atacó a compañeras travestis y trans”, expresaron en el documento.

El ataque en Palermo ocurrió entre la noche del domingo 1° y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Cuando un grupo numeroso de jóvenes, muchos de ellos en bicicleta, agredió a mujeres trans que se encontraban en la zona. Las víctimas fueron golpeadas con palos, piedras y otros objetos, y los propios atacantes difundieron videos de la agresión en redes sociales con mensajes discriminatorios. Al menos seis mujeres resultaron heridas. La Fiscalía especializada en discriminación inició una investigación de oficio por lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

Para Montecino, lo ocurrido en Neuquén generó preocupación porque sucedió apenas unos días después de esa agresión y en medio de los preparativos para la marcha local. “Venimos de una situación en Buenos Aires y esto nos llama la atención. Siempre esperás la avanzada de odio, pero no de parte de una Policía, con ese tono y esa violencia”, sostuvo.

El referente también relacionó el clima de hostilidad con los discursos públicos contra las diversidades sexuales y de género. “Los discursos de odio tienen estas consecuencias. Cuando escuchás a un presidente que dice que somos pedófilos, piojosos o que somos hombres que se disfrazan de mujer, eso habilita a que después los pibes puedan dirigirse a nosotras como quieran, con violencia”, afirmó.

Preocupación por el trato policial y la marcha del 14 de noviembre

Otro de los puntos que generó malestar entre los integrantes de la organización fue que el procedimiento se produjo pese a que habían mantenido reuniones previas con autoridades municipales y con la secretaría de Mujeres de la Provincia. Según contó Montecino, en esos encuentros les habían prometido que habría mujeres policías durante las actividades vinculadas con la marcha.

“Necesitamos que tengan un trato digno”, planteó. También contó que algunas compañeras travestis mencionaron experiencias de persecución policial durante la dictadura y el uso de códigos contravencionales para detenerlas por su vestimenta o expresión de género. Para el referente, ese recuerdo histórico vuelve especialmente sensible cualquier intervención policial que pueda ser interpretada como un intento de disciplinamiento o persecución.

La comisión oganizadora convocó a participar de la 26° Marcha del Orgullo de Neuquén, prevista para el sábado 14 de noviembre. La jornada incluirá una movilización y un festival con artistas, en una propuesta que busca reunir a familias, organizaciones y personas de distintas edades.

La consigna central de este año será: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. Desde la organización insistieron en que la marcha será una oportunidad para visibilizar las reivindicaciones del colectivo y defender el derecho a ocupar libremente los espacios públicos.