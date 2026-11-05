Fotomultas en Ruta 7: una infracción que no es por exceso de velocidad y la mala noticia para los "petroleros apurados"

La doble vía hacia Vaca Muerta, que tardó años en construirse, ahora activó el sistema de fotomultas en Vista Alegre. Recomendaciones a los conductores.

Las fotomultas empezaron a cobrarse en la curva de la Cale 11 en Vista Alegre.

La Ruta 7 , la arteria por la que pasa buena parte del tránsito hacia Vaca Muerta , tiene desde hace muy poco un nuevo control que los conductores, sobre todo los petroleros, deberán tener en cuenta. La Municipalidad de Vista Alegre activó un sistema de fotomultas en dos semáforos del corredor, con un objetivo puntual, que es el de terminar con una infracción que se volvió habitual en la zona.

Se trata del cruce en rojo, después de que se implementara hace algunos meses la semaforización en las cuatro vías de la calzada, que de alguna manera regula, pero para otros retrasa el flujo a la zona petrolera. Sin esos semáforos, serían imposibles los cruces a la zona rural de la localidad y a la meseta.

No se trata de radares de velocidad como en otras rutas de la provincia de Neuquén. Las cámaras, operadas por la empresa Fluxa SA , que ya tiene experiencia en San Patricio del Chañar , registran a quienes no respetan la luz roja, realizan maniobras indebidas, usan el celular al volante o no respetan la senda peatonal.

Las fotomultas en las rutas neuquinas.

Los semáforos están sobre la doble vía de unos 8,6 kilómetros que va desde la tercera rotonda de Centenario hasta el cruce con la Ruta 51. Una obra que tardó años en concretarse con la duplicación de calzada es un proyecto que viene desde 2015, y fue adjudicada a la UTE Rovella Carranza-CN Sapag, y que no fue terminada por el retiro de la obra pública en septiembre de 2023, después de que Sergio Massa perdiera las PASO con el presidente Javier Milei.

Fotomultas: las cámaras vinieron después de la duplicación de la Ruta 7

Los trabajos padecieron demoras, reclamos vecinales y una paralización. La Provincia tomó la posta tras un año paralizada, retomó los trabajos de duplicación de calzada y rotondas en diciembre de 2024, y a mediados de 2025 hubo cortes totales y desvíos que afectaron principalmente a Centenario y Vista Alegre.

Finalmente, el gobernador Rolando Figueroa incluyó la duplicación de calzada de las rutas provinciales 7 y 51 entre las obras viales ya terminadas.

Los cuatro carriles agilizaron el tránsito hacia los yacimientos. Pero los semáforos, colocados para que crucen vecinos y el transporte público, frenaron parte de ese flujo en las horas pico. Y ahí apareció el problema.

Ruta 7 y Calle 11: la curva de los apurados

El primer punto está en la calle 11, en una curva ubicada después del acceso por Vista Alegre Sur, hacia la zona norte, camino a Añelo. Es un sector de alto tránsito petrolero, donde la espera en el semáforo se vuelve larga para quienes van contra reloj hacia los yacimientos.

En las rotondas de Centenario podrían instalarse radares o fotomultas. Pero el proyecto fracasó por ahora en el Concejo Deliberante. Sebastián Fariña Petersen

La fotomulta apunta a todos, pero es muy notorio que hay "petroleros apurados", y conductores en horarios de menor movimiento que aprovechan la ruta vacía para pasar en rojo. Un riesgo mayor de noche, cuando la visibilidad baja. Por ahora, no está confirmado si las cámaras funcionarán las 24 horas.

No es un punto elegido así nomás, porque vecinos de Centenario y Vista Alegre ya habían reclamado ante la Legislatura de Neuquén la emergencia vial sobre las rutas en obra, tras un accidente en Ruta 7 y calle 11. Es un sector históricamente de accidentes por la curva.

El puente viejo del dique Ballester

El segundo semáforo está en el acceso al dique Ingeniero Ballester. Allí el viejo puente es de una sola mano y no entran dos vehículos en simultáneo, y la circulación se alterna con la luz del semáforo. Muchos conductores suelen cruzar en rojo desde Vista Alegre Norte hacia Barda del Medio, y quedan expuestos a encontrarse de frente con otro vehículo a mitad del puente. La cámara busca desalentar esa maniobra, sobre todo en la hora pico.

El secretario de Transporte de Vista Alegre, Luis Mera, explicó que el sistema responde a un pedido vecinal. "Muchos dicen que es un corredor petrolero, pero es una ruta muy transitada y realmente es un riesgo", señaló. "La gente había solicitado un sistema así, porque además tenemos paso de transporte público por el lugar", agregó.

El valor de las multas todavía no está definido. Según Mera, dependerá del tipo de infracción y de la reincidencia, y quedará a cargo del sistema junto con el Juzgado de Faltas. El funcionario no pudo precisar un monto base.

La notificación será virtual porque la empresa identificará el vehículo por la patente y enviará el acta al titular por correo electrónico. Mera aseguró que el equipamiento cuenta con la homologación correspondiente y que el proceso de habilitación llevó "meses y meses" de planificación. Sobre el destino de lo recaudado, indicó que lo definirá el área administrativa del municipio.

El sistema ya está vigente. "Ya empezó a funcionar, ya se le dio el okay", confirmó.

Las fotomultas también se expanden en la cordillera

Vista Alegre no es la única ciudad que se sumó a las fotomultas. En Villa La Angostura, desde el 1 de noviembre se cobran multas de entre 100.000 y 110.000 pesos por usar el celular al volante o no llevar el cinturón, con cámaras en avenida Siete Lagos y Arrayanes al 400, según confirmó el subsecretario de Tránsito, Milton Maraboli.