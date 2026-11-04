Corría una maratón en Nueva York y se desplomó cerca de la meta: murió una joven de 24 años

La deportista colapsó en pleno Central Park ante la mirada de los espectadores. Los mensajes de alerta que recibió su familia y la causa médica del deceso.

La joven se desplomó a metros de la meta en una maratón en Nueva York.

Una joven de 24 años murió tras sufrir un repentino colapso metros antes de la llegar a la meta en una maratón que se disputaba en Nueva York, Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Rachel Apa , oriunda de Lewisberry, Pensilvania, quien se desempeñaba como gerente de producto de tecnología industrial en la firma TE Connectivity y acababa de iniciar un programa de maestría en Charleston Southern University.

El trágico episodio ocurrió en pleno circuito de Central Park , cuando la exatleta universitaria transitaba el tramo final de la emblemática competencia de 42 kilómetros y se desvaneció sobre el asfalto ante la mirada de los espectadores.

Según los registros del Departamento de Policía de Nueva York y los reportes de la organización New York Road Runners, una trabajadora social y otros espectadores iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al verla caer.

Posteriormente, los equipos de emergencia de la prueba utilizaron un desfibrilador y coordinaron su traslado de urgencia hacia el hospital Mount Sinai, donde los profesionales trabajaron durante seis horas intentando estabilizarla sin éxito.

24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon.



Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24.



"Final stretch," her father texted her at Mile 23,… pic.twitter.com/bK8aGNWXjm — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

Según se supo después, su familia la estaba siguiendo mientras ella completaba la prueba. La madre la acompañaba de manera presencial en diferentes puntos del recorrido, logrando incluso tomarle fotografías sonrientes durante su paso por la zona de Queens.

Por su parte, el padre, Steve Apa, monitoreaba el avance de su hija a través de la aplicación oficial de seguimiento de la maratón desde su vivienda en Pensilvania, manteniendo contacto mediante mensajes de texto.

Los últimos mensajes de la joven corredora

Cuando la atleta superó la mitad de la prueba, la fatiga comenzó a manifestarse. Es, al menos, lo que quedó registrado en breves mensajes como "Ay" y "Ay, ay" que le envió a su padre al alcanzar los tramos superiores de la carrera, en las millas 18 y 19.

Ante el aviso de las molestias físicas, Steve Apa le envió el mensaje "Último tramo" al registrar su paso por la Milla 23, texto que la joven nunca llegó a responder.

La alarma familiar se encendió en el punto del kilómetro 38 —la Milla 24 de la competencia—, cuando la señal de geolocalización dejó de registrar movimiento mientras sus padres la esperaban más adelante, en la Milla 25.

Tras enviarle ese último mensaje que no obtuvo respuesta, los padres de la joven se desplazaron rápidamente hacia la Milla 24 dentro del parque, donde observaron la salida de una unidad de ambulancia del circuito.

Cuál fue la causa de la muerte

El padre de la víctima confirmó a medios estadounidenses que la causa del deceso fue una rabdomiólisis, una severa condición médica en la que el tejido muscular esquelético se desintegra rápidamente a raíz de un esfuerzo físico extremo, liberando proteínas y sustancias en el torrente sanguíneo que provocan la intoxicación del cuerpo e insuficiencia renal.

"Es incomprensible. Salud perfecta, forma perfecta, 24 años", declaró Steve Apa a la prensa de su país.

La joven que murió era una exatleta universitaria que corría en honor a su abuelo.

La joven había sido atleta universitaria y se había graduado en 2024 de la Universidad Bucknell con un título en mercados, innovación y diseño, institución donde integró el equipo de hockey sobre césped y anotó un total de 17 goles.

Según trascendió, Rachel corría en representación del equipo Parkinson’s Champions, una iniciativa de recaudación de fondos vinculada a la lucha contra el Parkinson en homenaje a su abuelo, quien falleció en 2022 tras batallar contra esa enfermedad.

Tras conocerse la noticia, tanto la Universidad Bucknell como la empresa TE Connectivity emitieron declaraciones públicas para expresar sus condolencias a la familia.