Una influencer murió 500 metros antes de cruzar la meta en una media maratón: quién era Yoo Ji-won

La joven de 25 años se desvaneció antes de completar la competencia en Seúl y murió en el hospital. La organización confirmó el hecho al día siguiente.

La influencer se desvaneció medio kilómetro antes de cruzar la meta en la Seoul Race 2026.

Una reconocida influencer y atleta de 25 años murió en Corea del Sur tras desvanecerse 500 metros antes de cruzar la meta en la Seoul Race 2026, media maratón disputada en la ciudad de Seúl.

Yoo Ji-won estaba en el kilómetro 20,6 de la multitudinaria prueba, sobre un total de 21,097 kilómetros, cuando perdió el conocimiento en plena pista . Ante ese cuadro, los médicos de la prueba le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, ordenaron su traslado de urgencia en una ambulancia hacia un centro de salud cercano.

Sin embargo, pese a la atención recibida en la guardia del hospital, los médicos no pudieron revertir su cuadro y debieron confirmar su deceso.

La organización confirmó el episodio un día después, aunque no entregó precisiones acerca de las causas de la muerte de Yoo. Según se cree, pudo haberse producido por un golpe de calor, deshidratación o una patología previa.

Creadora de contenido, atleta y científica: quién era Yoo Ji-won

Yoo Ji-won combinaba su faceta de creadora de contenido deportivo con una destacada carrera académica y científica. A sus 25 años, la joven cursaba estudios de posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde se desempeñaba como investigadora en el área de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial.

En el atletismo urbano, había comenzado a correr distancias largas en 2022 y compartía sus rutinas de entrenamiento y participación en competencias a través de su cuenta de Instagram, donde contaba con más de 8 mil seguidores.

La influencer combinaba su faceta de creadora de contenido deportivo con una destacada carrera académica y científica.

Además de su alcance digital, la deportista registraba marcas destacadas en pruebas de resistencia. El 15 de marzo de este año, por caso, completó el Maratón de Seúl con un tiempo de 2 horas, 56 minutos y 32 segundos, logrando cruzar los 42 kilómetros por debajo de la barrera de las tres horas.

Asimismo, en abril del mismo año se adjudicó el primer puesto en la categoría amateur femenina de 10 kilómetros del Gunsan Saemangeum Marathon.

“Una triste noticia”, qué dijo la organización de la competencia

La organización de la competencia confirmó el hecho mediante un comunicado oficial emitido en sus canales institucionales. Además de entregar algunos detalles del hecho, manifestó su acompañamiento a los allegados de la atleta.

"Expresamos nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, que están atravesando un momento de dolor tan inesperado”, señaló.

En ese sentido, agregó: “También queremos transmitir nuestro apoyo y consuelo a todos los participantes que se hayan visto afectados por esta triste noticia y que puedan estar atravesando momentos difíciles”.

“El comité organizador examinará detenidamente las circunstancias de lo sucedido y continuará adoptando las medidas necesarias. Una vez más, recordamos a la fallecida con profundo respeto y cariño, y hacemos llegar a sus familiares nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo en estos momentos tan dolorosos", completó la organización.

“Lo siento de verdad”, la emotiva despedida de un amigo

La confirmación de la identidad de la corredora trascendió públicamente a través de una emotiva carta abierta publicada por su amigo Bummy, también creador de contenido enfocado en el atletismo, quien participaba de la misma competencia.

"Cuando estaba cerca de la meta de la Seoul Race, vi que había un grupo de gente reunida y pensé que alguien se habría hecho daño. Por alguna razón, en aquel momento sentí algo extraño: quería pasar de largo sin detenerme”, reconoció en sus redes sociales.

Además, recordó: “La gente rodeaba por completo el lugar y ni siquiera podía ver qué ocurría en el centro, pero creo que, en el fondo, me aterraba la posibilidad de que fueras tú quien estuviera allí".

La influencer compartía sus rutinas de entrenamiento y participación en competencias a través de su cuenta de Instagram.

"En cuanto crucé la línea de meta, lo primero que hice fue buscarte, pensando que estarías en el podio. Pero empecé a escuchar noticias preocupantes y, poco a poco, fui intuyendo una realidad que no quería creer", relató el joven.

Finalmente, el atleta describió sus últimos minutos en el centro asistencial y cerró con la frase: "Dejé todo lo que tenía entre manos y salí corriendo hacia el hospital, con la esperanza de poder verte una última vez”.

“Me duele muchísimo no haber podido estar a tu lado hasta el final. Lo siento de verdad", completó.