Qué se sabe del tiroteo en una escuela que dejó tres niños muertos y al agresor abatido por un vecino

Un joven de 16 años irrumpió a balazos en un establecimiento educativo de Oregón y un vecino armado lo persiguió y frenó el ataque.

El tiroteo en la escuela de Oregón causó, además de las dos víctimas fatales, otros dos heridos graves.

Un tiroteo registrado en una escuela primaria del estado de Oregón , en el noroeste de Estados Unidos , dejó como saldo la muerte de tres niños y un docente . El agresor también perdió la vida , pero a manos de un vecino armado que lo persiguió por el interior del establecimiento para frenar el ataque.

El ataque causó, además, dos heridos graves , un niño de 7 años y un profesor de 54, quienes debieron ser trasladados de urgencia en estado crítico hacia el Hospital St. Charles Bend para recibir atención médica.

La secuencia comenzó a las 12.59 del jueves, hora local, en la escuela primaria Silver Rail , ubicada en la ciudad de Bend, cuando la línea de emergencias recibió la primera llamada de una persona que se encontraba en un vehículo y reportó haber recibido varios disparos por parte de un individuo con un arma larga en las inmediaciones del predio.

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, precisó en conferencia de prensa que el tirador, un residente local de 16 años armado con una escopeta, "había forzado su acceso a la escuela" disparando contra las puertas que se encontraban cerradas con llave.

La rápida respuesta de la Policía y el papel clave de un vecino

Tras la emisión de la alerta general convocando a todas las fuerzas del orden a las 13, los agentes que respondieron ordenaron el cierre inmediato de las instalaciones. Dos minutos después, las patrullas ya estaban en la institución a la que asisten entre 400 y 450 alumnos desde jardín de infantes hasta quinto grado, y que cuenta con unos 40 empleados.

Al ingresar, los efectivos constataron que el joven tirador ya se encontraba sin vida dentro del edificio. "Un agente reportó que el sospechoso había sido baleado por un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó", confirmó el jefe policial.

"Nuestros funcionarios entraron en las instalaciones y confirmaron que el sospechoso había muerto", agregó.

Tras recibir el alerta por el tiroteo, las autoridades ordenaron el cierre inmediato de la escuela en Oregón.

Según fuentes policiales federales citadas por Fox News, el hombre que confrontó al tirador contaba con un permiso de portación oculta de armas de fuego y su rápida intervención en el lugar "sin duda evitó más muertes".

Kathy Sheil Smith, maestra de quinto grado de la escuela primaria Silver Rail, contó en KPTV que los alumnos “estaban muy asustados”.

“Era muy difícil ver la expresión de sus rostros. Algunos niños estaban rezando, otros consolando a otros niños”, relató.

“Una tragedia sin sentido”, dijeron las autoridades escolares

Ante la emergencia, la administración del Distrito Escolar Bend-La Pine dispuso la suspensión de todas las clases, actividades y eventos deportivos programados para la jornada del viernes en la totalidad de sus escuelas.

El superintendente del distrito, Steven Cook, calificó la muerte de los niños de 5, 8 y 11 años como una "tragedia sin sentido" a través de un comunicado.

"Expresamos nuestro más profundo pésame a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que está viviendo nuestra comunidad", escribió.

Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, elogió al personal escolar, a los padres, a los servicios de emergencia y en particular al vecino "que intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas".

En su mensaje dirigido hacia ese hombre, cuya identidad no trascendió, la mandataria expresó: "Tus acciones conllevan una gran carga emocional, y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo".

Durante las horas posteriores al hecho, padres de alumnos esperaron nerviosos en las inmediaciones de una iglesia cercana a la espera de reunirse con sus hijos.

"Por supuesto que estoy preocupado", confesó Drew Sharp, un padre cuyo hijo cursa quinto grado, a la cadena CBS News, aunque completó: "Pero confío en que está bien y que va a estar bien".

Bend, de la tranquilidad al desconcierto por el tiroteo

Según medios locales, la ciudad de Bend, donde ocurrió el tiroteo, cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes y se encuentra a orillas del río Deschutes, en Oregon.

El dolor y el desconcierto invadió a los habitantes de Oregón tras el tiroteo en la escuela primaria.

Entre sus actividades más importante destacan las que pueden hacerse al aire libre como senderismo y ciclismo. “Bend es un lugar al que la gente se muda desde ciudades más grandes. Se mudan aquí porque es relativamente seguro”, dijo a CNN el exalcalde de Bend, Jeff Eager.

Este jueves por la noche, sus habitantes realizaron una emotiva vigilia en un parque del centro de la ciudad para manifestar su apoyo y enviar sus condolencias a las familias de las víctimas.