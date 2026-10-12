Entró con una escopeta a una escuela y baleó al director y a una profesora

Un estudiante de 14 años hirió a las autoridades escolares en la ciudad de Aubagne, en medio del clima de tensión por las protestas estudiantiles en el país.

El alumno entró armado con una escopeta en la escuela secundaria y disparó directamente contra las autoridades

Un adolescente de 14 años fue arrestado este lunes en Aubagne , al sudeste de Francia , tras irrumpir armado con una escopeta en la escuela secundaria Lakanal y disparar directamente contra las autoridades de la institución.

Las víctimas de la balacera desatada durante la mañana en aquella ciudad cercana a Marsella fueron el director del establecimiento , de 53 años, y una profesora , de 37 años.

Ambos sufrieron heridas por disparos de arma de fuego, aunque las autoridades locales, la Policía y los servicios de emergencia confirmaron que la vida de ninguno de los dos corre peligro .

La agresión ocurrió de manera paralela al desarrollo de intensas protestas estudiantiles que se replican en distintos puntos del territorio francés para reclamar mejoras edilicias y presupuestarias en los liceos desde finales de septiembre.

Sin embargo, los investigadores y las autoridades locales aclararon rápidamente que este ataque en particular no se encuentra vinculado a las movilizaciones que sacuden al país.

El centro educativo no presentaba alteraciones ni se encontraba bloqueado por las protestas de los alumnos, y según se explicó el agresor no registraba antecedentes por delincuencia común ni vinculaciones con procesos de radicalización.

El paso a paso del ataque armado en la escuela

El hecho se gestó en las primeras horas de la jornada escolar, cuando el adolescente ingresó al edificio de la escuela secundaria ocultando una escopeta de calibre 12 dentro de un estuche de guitarra.

El alumno, que recorrió el establecimiento sin despertar sospechas iniciales entre sus compañeros o los coordinadores de la institución, extrajo el arma de fuego e inició los disparos en el interior del edificio.

"El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director", declaró el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski. El jefe del establecimiento recibió impactos de perdigones en la cadera, los muslos y la parte baja de la espalda.

De inmediato, el agresor disparó por segunda vez y la víctima fue una profesora, que recibió un perdigón en el muslo. Por último, accionó el arma una tercera vez en el pasillo, añadió Witkowski, quien confirmó que una tercera persona sufrió un raspón leve producto de las esquirlas.

El alumno ingresó a la escuela ocultando una escopeta de calibre 12 dentro de un estuche de guitarra.

A las 9.45 de la mañana, el coordinador de la vida estudiantil del colegio intervino de forma directa, logró reducir al menor de edad en uno de los pasillos y lo puso a disposición inmediata de la Policía.

Hacia las 10.30, se presentaron en las instalaciones el Director Académico de los Servicios Nacionales de Educación junto al Prefecto. En simultáneo, el cuerpo de bomberos local procedió al armado y habilitación de una unidad de contención médico-psicológica de emergencia dentro del predio para atender a las familias y al personal conmocionado.

Posteriormente, a las 11.05 de la mañana, las autoridades gubernamentales confirmaron la movilización de ministros hacia el lugar, mientras que a las 11.10 se inició la evacuación ordenada de la totalidad de los alumnos de las aulas.

A las 11.35 de la mañana, los directivos ofrecieron a los padres tres alternativas para la retirada de los niños: retirarlos al instante, dejarlos almorzar en el comedor bajo supervisión o mantenerlos dentro del colegio hasta la finalización de la jornada laboral.

Finalmente, 20 minutos después, la unidad psicológica especializada atendió de forma directa a los jóvenes y tutores que manifestaban cuadros de angustia.

Las autoridades de Aubagne confirmaron que ningún alumno resultó herido físicamente durante el tiroteo y que el cuerpo docente aplicó los protocolos de seguridad, aislando a los estudiantes en las aulas en cuestión de segundos.

El testimonio del alcalde: “Toda la cuidad se vio afectada”

El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, destacó la conmoción de la localidad a través de un comunicado. “Esta mañana, toda una ciudad se vio afectada. Cuando se ataca a docentes y personal administrativo de una escuela, se ataca la base misma del sistema educativo de la República”, expresó.

“Mis primeros pensamientos están con las dos personas heridas, sus seres queridos, pero también con los estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa, que se encuentran en estado de shock. Aubagne les brinda su más sincero apoyo”, agregó el funcionario.

Respecto a la conducta del agresor, el alcalde Squillari detalló que se trataba de un estudiante de noveno grado que mostraba un comportamiento habitual. "El padre había solicitado una reunión con el orientador educativo de la escuela, pero no sabemos nada más al respecto", declaró a la emisora BFMTV.

Sobre el cuadro que presenciaron los alumnos dentro del edificio, Squillari amplió: "Los niños prácticamente no vieron nada, ya que ocurrió en el pasillo", pero "psicológicamente, bastantes se vieron afectados, y aquellos que se encuentran en estado de angustia están siendo examinados por un psicólogo".

“Se evitó lo peor”: el mensaje de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó el accionar de las autoridades de la escuela de Aubagne para evitar una tragedia.

“Al director y a la profesora heridas esta mañana en un colegio en Aubagne, a los alumnos y a los padres conmocionados, les envío mi plena solidaridad y mi total apoyo. Saludo la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitió evitar lo peor”, escribió el mandatario en X.

Au principal et à l’enseignante blessés ce matin dans un collège à Aubagne, aux élèves et aux parents sous le choc, j’adresse ma pleine solidarité et mon total soutien.



Je salue le sang-froid et la réaction exemplaire de l’équipe éducative, qui a permis d’éviter le pire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

En esa misma red social, el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien visitó el lugar junto con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y la ministra delegada de Formación Profesional, Sabrina Roubache, expresó: "Este acto inaceptable es una prueba más del aumento de la violencia descontrolada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos posicionarnos".