El hombre ingresó al recinto del felino. El parque fue evacuado y permanecerá cerrado mientras las autoridades investigan lo ocurrido. Imágenes sensibles.

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico

Un hombre murió el sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park , un parque de animales ubicado cerca de Doncaster, en Inglaterra. La víctima ingresó al recinto del felino y, pese a la intervención de los equipos médicos, fue declarada muerta en el lugar. La Policía de South Yorkshire confirmó el fallecimiento y señaló que la familia del hombre fue notificada.

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13:33 y desplegó dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico, según informó al diario Daily Mail. Dos minutos después, la policía recibió el reporte de que una persona había ingresado al recinto del animal.

“Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, señalaron las autoridades locales.

Tras el ataque, el parque fue evacuado y las instalaciones permanecerán cerradas durante el domingo. La policía indicó que agentes especializados brindan apoyo a los familiares de la víctima, cuya identidad no fue difundida públicamente.

Qué pasó con el tigre tras el ataque

La Policía de South Yorkshire informó que el animal permaneció dentro de su recinto y no sufrió heridas: “El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto después del incidente, y no existe un riesgo más amplio para el público”, comunicó la fuerza policial.

En un primer momento, las autoridades habían señalado que el hombre había sufrido heridas graves. Sin embargo, posteriormente confirmaron su muerte en el lugar.

Por su parte, Yorkshire Wildlife Park aseguró que activó de inmediato sus protocolos de emergencia y que trabaja junto con las autoridades para establecer “exactamente qué ocurrió”. La institución también manifestó que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales constituyen su prioridad.

Más tarde, el parque expresó que estaba “profundamente entristecido” por lo sucedido y transmitió sus condolencias a la familia y a los allegados de la víctima.

Las versiones sobre el episodio en el recinto

Los primeros reportes señalaron que el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el parque. El ejemplar había llegado al establecimiento en marzo del año anterior. La otra integrante de la pareja es una hembra llamada Tschuna.

Después del ataque, la zona del recinto fue cubierta con lonas negras para impedir que los visitantes pudieran observar lo que ocurría desde los senderos habilitados para el público.

Algunos testigos afirmaron haber escuchado hasta cinco detonaciones. Otras versiones indicaron que se habrían utilizado recipientes de gas para intentar que el felino regresara a su sector. Hasta el momento, esos relatos forman parte de las versiones difundidas sobre el operativo y no constituyen una explicación oficial confirmada de lo sucedido.

Tia Hanson, una visitante que se encontraba cerca de la salida cuando cerraron el paso junto al recinto, relató al diario The Star: “Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro”.

Las circunstancias exactas en las que el hombre ingresó al sector del tigre todavía deben ser establecidas por la investigación.

Cómo es el parque donde ocurrió el ataque

Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009. Dos años después, en 2011, incorporó la atracción Land of the Tigers, un espacio construido para albergar tigres de Amur.

Esta subespecie, también conocida como tigre siberiano, se encuentra en peligro de extinción. Según los datos difundidos sobre su población, quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

El parque confirmó que colabora con las autoridades para esclarecer el episodio. Mientras avanza la investigación, el establecimiento permanecerá cerrado durante el domingo y no se informó públicamente la identidad de la persona fallecida.