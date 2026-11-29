Se llevó adelante una serie de allanamientos en Centenario este viernes, en el marco de investigaciones por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego. El procedimiento lo realizó personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Dirección Seguridad Neuquén.

Las diligencias fueron autorizadas por la Justicia, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, y se realizaron en distintos domicilios vinculados a las causas investigadas.

Según indicaron desde la fuerza de seguridad, los procedimientos fueron realizados en tres viviendas en investigación por abuso de arma de fuego, pero arrojaron resultados negativos. En tanto, en otro domicilio, el personal policial obtuvo resultados positivos.

Tras un exhaustivo análisis en el inmueble, los efectivos encontraron y procedieron al secuestro de un cartucho calibre 22, considerado de interés para la investigación.

Además del hallazgo balístico, la requisa en esa misma vivienda derivó en el descubrimiento de una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Al detectar la presencia de una planta de cannabis, los investigadores solicitaron la inmediata colaboración de efectivos especializados del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Rápidamente se hicieron presentes en el lugar y realizaron las pruebas de campo y pesaje correspondiente. De esta forma, se procedió al secuestró un frasco con aproximadamente 14 gramos de cogollos de cannabis y otro recipiente con Cannabis Sativa.

Junto a las sustancias también secuestraron una balanza de precisión, elemento utilizado para el fraccionamiento y la comercialización de droga al menudeo.

Tras una denuncia por robo, recuperaron herramientas, secuestraron marihuana y detuvieron a un sospechoso

El viernes 27 de noviembre por la tarde se llevaron a cabo dos importantes allanamientos en la ciudad de Neuquén el marco de una causa por robo simple, permitieron recuperar elementos vinculados a una denuncia, demorar a un hombre investigado por el hecho y secuestrar plantas de marihuana. El operativo, en tanto, se realizó en conjunto con distintas áreas policiales y el Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Comisaría 41° Don Bosco III a partir de una investigación impulsada por la Brigada Zona Sur, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Según se informó oficialmente, las medidas se dispusieron luego de una denuncia y del análisis de distintos elementos probatorios reunidos durante la etapa previa de pesquisa, instancia en la que también se había incautado un vehículo que habría sido utilizado por las personas bajo sospecha.

El despliegue se concentró en dos puntos de la capital neuquina. El primero de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector de El Nihuil y Candelaria. Allí, los efectivos que intervinieron en la medida localizaron una bandeja de caja de herramientas, diversas herramientas de mano y un rastreador satelital, objetos que coincidían con los sustraídos y denunciados previamente por el damnificado. Además de esos elementos, el registro del inmueble permitió hallar documentación considerada de interés para el avance de la causa que tramita la fiscalía especializada.

Durante el mismo procedimiento en el sector de El Nihuil y Candelaria, el hallazgo de "material vegetal" motivó la convocatoria del Departamento Antinarcóticos. Los especialistas secuestraron en el lugar doce plantas de marihuana de pequeñas dimensiones. Como consecuencia de esa situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad y se notificó a una persona sobre la imputación correspondiente y su libertad supeditada al desarrollo de la causa.