El proyecto ya se debate en la Legislatura de Neuquén y podría modificar la resolución de conflictos familiares en la Justicia. Qué cambia para las familias neuquinas.

Ya se debate en la Legislatura la reforma del Código Procesal de Familia.

Los diputados provinciales de Neuquén ya comenzaron a debatir en comisiones el nuevo Código Procesal de Familia , que busca introducir cambios en los juicios para agilizar la resolución de conflictos de las familias de Neuquén y garantizar los derechos de las personas más vulnerables.

El proyecto fue tratado en la Comisión A de Asuntos Constitucionales y Justicia , bajo la presidencia del diputado del oficialismo, Omar Novoa, que busca conseguir el despacho para que sea tratado durante la última sesión ordinaria de 2026 en la Legislatura de Neuquén.

La iniciativa fue trabajada durante dos años por una comisión interpoderes que también se abocó a la reforma del Código Procesal Civil Adversarial. El proyecto fue impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, la vicepresidenta de la Legislatura, Zulma Reina y el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres con el objetivo de fortalecer el acceso de los neuquinos a la Justicia.

Los principales cambios del nuevo Código

Durante el debate del proyecto, la comisión recibió a la jurista Mariel Molina de Juan, quien profundizó en las modificaciones que llegarán a los procesos judiciales de Neuquén si se aprueba este nuevo código.

La propuesta busca modificar la manera en que se tramitan los conflictos familiares en Neuquén, con procedimientos diferenciados según la urgencia de cada caso y una mayor intervención directa de los magistrados.

LM Neuquén repasó los principales 9 cambios que impactarán en el acceso de los neuquinos a la Justicia y la resolución de sus conflictos familiares.

1. Juicios orales, la prioridad

Las audiencias orales pasan al centro del proceso, con participación directa de jueces y juezas para acelerar la resolución de conflictos.

2. Unión de actuaciones para agilizar los procesos

Permite reunir distintas actuaciones en una misma audiencia e incluso tratar conflictos familiares conexos, siempre resguardando el derecho de defensa de las partes.

3. Trámites urgentes antes del juicio

El régimen organiza dos tipos de trámites según el caso: procesos ordinarios por audiencia —donde se debaten y acreditan pruebas— y trámites urgentes, enfocados en frenar la vulneración inmediata de un derecho fundamental.

Claudio Espinoza

Durante la presentación, Molina de Juan explicó que la intención es establecer reglas claras, pero con procedimientos que puedan adaptarse a las necesidades de cada situación. En ese marco, también se busca que los propios jueces conduzcan directamente los trámites para reducir los tiempos de respuesta.

4. Intervención temprana en violencia de género

Busca resguardar a las víctimas desde el primer contacto institucional con respuestas inmediatas para evitar la revictimización.

5. Evaluación interdisciplinaria del riesgo

En casos de violencia de género, la valoración del riesgo quedará en manos de una unidad interdisciplinaria, con medidas de protección de plazos determinados y mecanismos de revisión.

6. Respeta la Ley 2785

Se mantiene vigente la ley provincial 2785 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, sin recortar los mecanismos de seguimiento de medidas ya previstos.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

7. Denunciar sin abogados

También en caso de violencia familiar, no se exige patrocinio jurídico para presentar una denuncia por violencia familiar, pero sí para las instancias posteriores a la decisión sobre medidas de protección, con el fin de resguardar a las víctimas ante impugnaciones y evitar la pérdida de derechos, como los patrimoniales.

El proyecto también otorga facultades a los jueces de paz para disponer medidas de protección cuando intervengan ante una denuncia por violencia.

8. Los hijos son resposanbilidad compartida

Se enfatiza la coparentalidad, entendida como la responsabilidad compartida de ambos progenitores en la crianza y el cuidado de hijos e hijas, salvo situaciones excepcionales.

9. Se pagan alimentos desde la primera audiencia

El Código prevé fijar una cuota alimentaria provisoria en la primera audiencia —vigente hasta la sentencia definitiva— e incorpora un procedimiento especial para urgencias alimentarias.