La sexta edición se realizará el próximo fin de semana. Partiparán 17 cervecerías artesanales. Todos los detalles para la familia.

Confluencia de Cervezas tendrá tres días de fiesta, gastronomía y música en el Parque Jaime de Nevares.

Uno de los eventos más convocantes de la ciudad, que reúne a las familias neuquinas y celebra la producción local , tendrá su sexta edición los días 27, 28 y 29 de noviembre. Confluencia de Cervezas se desarrollará de 18 horas a hasta medianoche en el Parque Jaime de Nevares y contará con 17 puestos de productores de cerveza artesanal, espectáculos artísticos y distintas propuestas recreativas.

Además, habrá un sector de mercado con 16 propuestas gastronómicas convocadas, acompañadas por 19 foodtrucks, además de opciones de jugos, licuados y tragos.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , destacó que el evento “ya es un evento característico de la ciudad” y valoró el crecimiento que tuvo a lo largo de sus ediciones.

“Tenemos el evento planteado con toda la producción artesanal de cervezas de la ciudad. Realmente, es un evento que va convocando cada vez más gente”, señaló. En ese sentido, recordó que en las últimas ediciones llegaron a reunir a 75.000 personas y expresó las expectativas de superar esa cifra este año.

“En esta oportunidad son tres días de evento, así que tenemos todas las expectativas para que salga perfecto”, agregó.

Maria Isabel sanchez

La novedad para disfrutar de Neuquén

Como parte de las propuestas para disfrutar de la ciudad, durante el evento también estará disponible el Bus Turístico de Neuquén, que ofrecerá traslados hasta el mirador Balcón del Valle, permitiendo a vecinos y visitantes conocer y disfrutar de una de las vistas panorámicas más destacadas de la capital neuquina.

El servicio funcionará de 18 a 21 horas, con salidas a demanda desde el predio del evento y regreso al mismo punto, para que todos puedan combinar la experiencia cervecera con un paseo turístico por la ciudad.

En total, serán 17 las cervecerías participantes. Algunas compartirán puestos debido a cuestiones de espacio, aunque cada marca estará debidamente identificada.

Las cervecerías que participarán son: Beyla, Bruselas, Borken, Kumpel, Mutisia, Immer, Tobogán, Klover, Owe, Mr Hops, Mono, Confluencia Brewer, Amios, Ramblo, Epulafquen, Gringa y Noscohue.

A su turno, Joaquín García González, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, destacó el impacto positivo de la propuesta para el sector y para la ciudad.

“Es un evento muy positivo. La verdad es que está consolidado, algo que es fundamental. En las primeras ediciones costaba, pero hoy es un evento que les permite a los gastronómicos, sobre todo a los cerveceros y a los carritos que participan, tener un ingreso adicional”, afirmó.

Maria Isabel sanchez

Una cita al aire libre en Neuquén

Por último, señaló que la convocatoria también representa una oportunidad para atraer visitantes de localidades cercanas y ofrecer a los vecinos una alternativa recreativa al aire libre: “Al ser un evento al que concurre tanta gente, impacta de manera muy positiva y, obviamente, a la ciudad también le da una posibilidad de traer gente de alrededor y tener una alternativa para salir a caminar, siempre disfrutando del aire libre y de los espacios verdes que tiene la ciudad”.

Por su parte, Pablo Méndez, uno de los titulares de Cervecería Owe e integrante del grupo de cerveceros que organiza la iniciativa, adelantó que habrá juegos, una olimpiada cervecera y un escenario con espectáculos artísticos.

En cuanto a la oferta gastronómica, precisó que participarán cervecerías locales e invitadas. “Habrá un montón de cervecerías, tanto locales, que es el fuerte, como invitadas. Este año invitamos a cuatro cervecerías, una de ellas con cervezas libres de gluten, que es muy interesante porque no estábamos cubriendo ese espacio”, explicó.