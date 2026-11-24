Se enfrentaba a un fulminante cáncer de lengua diagnosticado en 2025, que luego se extendió por distintas partes del cuerpo.

Un periodista mexicano realizó un video con IA para anunciar su muerte: "El cáncer me venció".

El periodista y escritor Humberto Padgett murió a los 51 años, luego de luchar contra un cáncer de lengua que fue diagnosticado en 2025. La noticia la dio a conocer por su esposa, y luego trascendió en redes sociales un video que realizó para despedirse de su público y familia.

Padgett era periodista reconocido por su trabajo en torno al narcotráfico, el secuestro, la corrupción gubernamental y las violaciones a los derechos humanos en México.

Según publicó su esposa, Mariel Ibarra, el periodista luchó más de un año contra el cáncer. "Un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas", escribió.

El avance del tumor sobre la lengua y el cuello le quitó su capacidad de hablar meses antes de su fallecimiento. Ante esta situación, decidió recurrir a un video con IA, donde se lo ve transmitir su último mensaje. "Querida bandita, preciosa Mariel. Así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció", expresó.

"Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre", relató en la grabación.

"Ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé a quien ofendí y doy gracias a quienes casi siempre por mera circunstancia me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros", sumó el periodista en su despedida.

"Muchas gracias. Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona", concluyó.

La despedida de la esposa del periodista en redes sociales

Mariel Ibarra, periodista y esposa de Humberto, compartió una foto este lunes anunciando de la partida de su compañero. "Queridos todos: con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias", comenzó.

"A quienes lo amamos profundamente nos queda su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad. Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad", sumó destacando su trabajo.

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Quién era Humberto Padgett, el periodista que cubrió la violencia y narcotráfico en México

Tras concluir sus estudios, Padgett comenzó con su trayectoria profesional en el año 2000, trabajando en las secciones Estado de México y Ciudad en el periódico Reforma durante 6 años.

Luego formó parte de la unidad de investigación del portal Sin Embargo durante 4 años y continuó su carrera en Radio Fórmula.

Ahí participó en el programa ‘Ciro por la mañana’ mientras que colaboró con Imagen Televisión hasta 2025, fecha en la que dio a conocer que padecía cáncer durante una participación en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“Un chin** de ganas de vivir”:* así celebraba Humberto Padgett el haber concluido su tratamiento contra el cáncer, con la esperanza de vencer la enfermedad. Ahora, tras confirmarse su fallecimiento, sus palabras cobran un significado aún más conmovedor. pic.twitter.com/N0qHBpd1JO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 23, 2026

El mexicano obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, destacando su crónica "Zulema y 'El Chapo': amor, SMS y tragedia", sobre una de las parejas sentimentales de Joaquín "El Chapo" Guzmán. También recibió distinciones internacionales como el Rey de España, el Ortega y Gasset, el Lorenzo Natali y el Kurt Schork.

Fue autor de libros de investigación periodística como "Jauría. La verdadera historia del secuestro en México", "Los muchachos perdidos", "Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo" e "Historias mexicanas de mujeres asesinas".

Su labor lo llevó a enfrentar demandas judiciales, como el juicio por daño moral interpuesto por el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, el cual Padgett ganó, y agresiones físicas.

En 2017 fue golpeado y amenazado de muerte por sujetos armados mientras realizaba una investigación sobre narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria (CU) en la UNAM.

Tras años de litigio y la filtración de sus datos personales por parte de las autoridades, en agosto de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le ofreció una disculpa pública por las omisiones en su caso.