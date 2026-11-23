La adición permitirá fortalecer los servicios y ampliar las posibilidades de disfrute de la nieve para quienes visitan este destino turístico de la provincia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , y el lonco de la comunidad mapuche Puel, Claudio Calfuqueo , firmaron un acta compromiso para la compra, traslado e instalación de una cinta transportadora de personas o "magic carpet" en el Parque de Nieve de Villa Pehuenia . Se proyecta que los trabajos finalicen antes del inicio de la temporada invernal 2027.

La iniciativa quedó formalizada mediante la firma del documento entre la titular de la cartera provincial y el representante de la institución que administra el centro de nieve.

De acuerdo con lo establecido en el mismo, la Provincia asumirá la compra, el traslado, el flete y la instalación integral del equipamiento, bajo la modalidad llave en mano . Por su parte, la comunidad tendrá a su cargo la preparación del terreno, la provisión de energía eléctrica y las condiciones necesarias para su funcionamiento, además de la operación y el mantenimiento del sistema.

La cinta transportadora tendrá una longitud de transporte aproximada de 110 metros (114 metros de longitud total del sistema) y un ancho de banda de referencia de 75 centímetros. Contará con velocidad regulable, sistema de tensado hidráulico y dispositivos eléctricos de mando y control, además de un kit de repuestos eléctricos y mecánicos.

El acuerdo también contempla la preparación del predio, que incluirá el acondicionamiento de al menos dos pistas aptas para la práctica de esquí alpino y un sector independiente y seguro destinado al deslizamiento en trineos. Asimismo, la comunidad deberá gestionar las habilitaciones correspondientes para la obra y el funcionamiento de las instalaciones.

Las partes se comprometieron a realizar las gestiones y tareas de coordinación necesarias para que el equipamiento esté instalado antes del comienzo de la temporada invernal de 2027. También se prevé la firma de un acta complementaria para establecer las condiciones de reembolso de la inversión por parte de la comunidad.

Una apuesta al crecimiento de Batea Mahuida

Para Calfuqueo, la incorporación de este equipamiento representa una oportunidad importante para el desarrollo del parque y de toda la región. “La verdad que es una sorpresa para nosotros. Nunca pensamos que íbamos a tener una gran ayuda como esta. Es muy bueno para nosotros como comunidad, para Villa Pehuenia-Moquehue y alrededores, y para nuestros visitantes, porque va a ser una novedad esta magic carpet. Creo que esto va a repercutir mucho”, expresó.

El lonco destacó que el centro de nieve lleva 26 temporadas de actividad y que, a partir de este año, asumió la tarea de organizar y orientar una nueva etapa de crecimiento. “Si al Batea Mahuida le va bien, a la comunidad le va bien, y a todos les va bien, tanto a Pehuenia-Moquehue como a la provincia en general”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar el desarrollo turístico con una mayor preparación de los servicios y de los recursos humanos locales. También vinculó las perspectivas de crecimiento de Villa Pehuenia-Moquehue con las obras de infraestructura vial que se encuentran en marcha.

“Estamos trabajando para que el Batea Mahuida crezca. Hay que empezar a pensar en crecer. Con las obras públicas y el asfalto provincial, creo que esto es algo muy lindo para nosotros. En un par de temporadas más, Villa Pehuenia y Moquehue van a explotar. La idea nuestra es prepararnos”, sostuvo Calfuqueo.

De cara a la próxima temporada de verano, adelantó que la comunidad trabaja en el mejoramiento de los servicios y en el fortalecimiento de las visitas al volcán Batea Mahuida. Entre las acciones previstas mencionó la renovación de la cartelería, la puesta en valor de los miradores, la habilitación parcial de la confitería y el mantenimiento de los caminos para facilitar la circulación vehicular.

La incorporación de la magic carpet se suma así a las acciones que impulsa la comunidad para consolidar el parque de nieve como un atractivo turístico de referencia en la región. Una inversión que busca acompañar el crecimiento de Batea Mahuida, mejorar la experiencia de los visitantes y generar nuevas oportunidades para la comunidad Puel y el destino Villa Pehuenia-Moquehue.